У Києві друга за день повітряна тривога тривала 21 хвилину
Тривога була оголошена через загрозу ворожих дронів
Станом на 11:48 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ударних дронів.
Напередодні тривога була оголошена в столиці о 10:47. Вона тривала 32 хвилини.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні.
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