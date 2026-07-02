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У Києві друга за день повітряна тривога тривала 21 хвилину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві друга за день повітряна тривога тривала 21 хвилину
колаж: glavcom.ua

Тривога була оголошена через загрозу ворожих дронів

Станом на 11:48 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ударних дронів.

Напередодні тривога була оголошена в столиці о 10:47. Вона тривала 32 хвилини.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Київ війна тривога

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