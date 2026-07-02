Ракетний удар по столиці: наслідки на Нивках (фото)

У ніч на 2 липня ракета впала біля будинку на Нивках

На місці удару вже розгорнули роботу волонтери та психологи, які допомагають шокованим місцевим мешканцям

Російська ракета (попередньо – «Калібр») під час нічної атаки 2 липня вдарила у двір пʼятиповерхівки неподалік станції метро «Нивки» у Києві. Влучання сталося приблизно о 3:15 ночі. Про наслідки ворожого удару та перші хвилини після вибуху на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Ольга Мусафірова, яка перебувала в укритті, інформує «Главком».

Наслідки нічного удару 2 липня 2026 року фото: Ольга Мусафірова/Facebook

За словами журналістки, вибух був такої сили, що підземну станцію метро струснуло, а зі стелі посипалася штукатурка.

Перші хвилини після вибуху

Мусафірова повідомила, що одразу після удару біля виходу зі станції до Берестейського проспекту почали терміново кликати медиків. На допомогу рушили люди, які перечікували атаку в метро. Слідом оперативно прибули екіпажі швидкої допомоги.

«У підземному переході, що веде до метро, скупчилися мешканці, порізані склом у власних квартирах… Вони, живучи поруч, вирішили перечекати атаку вдома. Сходи в переході пощербило, зі стін викришилася шматками плитка», – пише журналістка.

Будинок на Нивках, поряд з яким вдарила ворожа ракета фото: Ольга Мусафірова/Facebook

Масштаби руйнувань на Нивках

За словами журналістки, станом на ранок біля місця влучання зафіксовано значні руйнування будівель та інфраструктури:

Пʼятиповерховий житловий будинок залишився без покрівлі («світить ребрами даху») та з проваллями замість вікон. Ракета вибухнула за 20 метрів від нього, утворивши величезну вирву.

У гімназії №73 повністю вибиті шибки.

На проїжджій частині лежать зірвані тролейбусні дроти, вулиця засипана обгорілими гілками та стовбурами дерев.

Вибухова хвиля пошкодила велику кількість вікон у будинках на протилежному боці Берестейського проспекту.

Зруйнована ударом зупинка громадського транспорту на Нивках фото: Ольга Мусафірова/Facebook

Вибухова хвиля зірвала знак зупинки громадського транспорту фото: Ольга Мусафірова/Facebook

На місці розгорнули роботу волонтери та психологи, які допомагають шокованим місцевим мешканцям. Правоохоронці продовжують огляд території, оскільки серед уламків можуть залишатися вибухонебезпечні елементи. Рух транспорту в цьому районі, зокрема тролейбусів та автобусів, наразі перекритий або змінений.

Берестейський проспект після нічної атаки фото: Ольга Мусафірова/Facebook

За офіційними даними мера столиці Віталія Кличка, ця масована атака на Київ забрала життя вже десяти людей, понад три десятки мешканців госпіталізовано. Рятувально-пошукові роботи та ліквідація наслідків тривають.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.