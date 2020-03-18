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    Шоу-биз

    Премьеру «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон перенесли на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19

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    Главной героине - шпионке Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) придется встретится со своим прошлым, с теми, кто был в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей - Премьеру «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон перенесли на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19
    Главной героине - шпионке Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) придется встретится со своим прошлым, с теми, кто был в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей

    Фильм должен был выйти в прокат 1 мая

    Компания Disney перенесла премьеру фильма Marvel «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли из-за пандемии коронавируса. Премьеру отложили на неопределенный срок, уточняет The Hollywood Reporter.

    По сюжету события развиваются до действия картины «Мстители: Финал». Главной героине - шпионке Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) придется встретится со своим прошлым, с теми, кто был в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

    В фильме также снялись Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор из «Очень странных дел», который сыграет российского супергероя Красного Стража.

    Ранее из-за пандемии Covid-19 перенесли премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», «Мулан», «Форсаж 9», «Тихое место 2» и других картин.

    Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.

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