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Том Генкс святкує 70-річчя: легендарні ролі актора

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Том Генкс озвучив головного героя мультфільму Історія іграшок – шерифа Вуді
фото: АР

Том Генкс має два Оскари за найкращу чоловічу роль та чотири номінації на одну з найпрестижніших кінопремій

Сьогодні, 9 липня, зірка Голлівуду Том Генкс святкує свій 70 день народження. З нагоди ювілею актора «Главком» розповідає про його найвидатніші ролі в кіно.

Зміст 

Том Генкс як актор та продюсер

Том Генкс святкує 70-річчя
Том Генкс святкує 70-річчя
фото: Reuters

Том Генкс народився 9 липня 1956 у США, де й будував видатну карʼєру. Серед його робіт десятки фільмів та серіали. Також він є сценаристом та режисером кількох стрічок, зокрема серіалу «Брати по зброї», який отримав премію «Еммі», фільму «Ларрі Краун» та стрічки «Те, що ти робиш!», з якою він дебютував у 1966 році.

Том Генкс озвучив головного героя мультфільму Історія іграшок – шерифа Вуді
Том Генкс озвучив головного героя мультфільму Історія іграшок – шерифа Вуді
фото: The Hollywood Reporter

У 1988 році Генкс спродюсував мінісеріал-докудраму «Із Землі на Місяць», який отримав премію «Еммі». Серед продюсерських робіт актора також згадується романтична комедія «Моє велике грецьке весілля».

Генкс відомий як актор озвучування, його голосом говорить герой мультфільмів «Історія іграшок». У 1995 році він уперше озвучив героя шерифа Вуді.

Фільмографія та нагороди Тома Генкса

Том Генкс у фільмі «Вигнанець»
Том Генкс у фільмі «Вигнанець»
фото: кадр з фільму

Акторський Дебют Тома Генкса відбувся в п’єсі «Приборкання норовливої» в 1977 році. Однією з перших робіт у  фільмі жахів «Він знає, що ви одні» в 1980 році.

Свою популярність актор почав здобувати після фільму «Bosom Buddies», завдяки їй він отримав головну роль у стрічці «Сплеск» (1984). Першою оскароносною роллю Тома Генкса став фільм «Великий» 1988 року. Він отримав статуетку Оскара за найкращу чоловічу роль.

Другий Оскар Том Генкс отримав за роль у романтичній трагікомедії 1994 року «Форрест Ґамп»
Другий Оскар Том Генкс отримав за роль у романтичній трагікомедії 1994 року «Форрест Ґамп»
фото: кадр з фільму «Форрест Ґамп»

Другий Оскар актор отримав за роль у романтичній трагікомедії «Форрест Ґамп» 1994 року. Ще одну статуетку найпрестижнішої кінопремії зірка Голлівуду отримав за роль у воєнному фільмі режисера Стівена Спілберга «Врятувати рядового Раяна». Він вкотре здобув Оскар за найкращу чоловічу роль.

Том Генкс зіграв у стрічці «Зелена миля»
Том Генкс зіграв у стрічці «Зелена миля»
фото: кадр з фільму

На початку 2000-х років Генкс зіграв у фільмі «Вигнанець», за цю роль він був нагороджений премією Золотий глобус у номінації найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі й номінацію на премію Оскар за найкращу чоловічу роль.

У 2013 році актор дебютував на Бродвеї в п’єсі Нори Ефрон «Щасливий хлопець», він був номінований на премію «Тоні» за найкращу чоловічу роль у п’єсі. Робота Генкса в драмі «Чудовий день у нашому районі» принесла номінації на премії Оскар, Бафта й Золотий глобус.

Культові ролі Тома Генкса у кіно 

Том Генкс зіграв головну роль у фільмі «Вигнанець»
Том Генкс зіграв головну роль у фільмі «Вигнанець»
фото: кадр з фільму
  • «Форрест Ґамп» – роль Форреста Ґампа.
  • «Вигненець» – роль Чака Ноланда.
  • «Врятувати рядового Раяна» – роль капітана Джона Міллера.
  • «Зелена миля» – роль Пола Еджкомба.
  • «Код да Вінчі», «Янголи й демони» та «Інферно» – роль професора Роберта Ленґдона, яку Генкс виконав у трьох екранізаціях романів Дена Брауна.
Том Генкс має два Оскари за найкращу чоловічу роль
Том Генкс має два Оскари за найкращу чоловічу роль
фото з відкритих джерел
  • «Аполлон-13» – роль Джима Ловелла.
  • «Капітан Філліпс» – роль капітана Річарда Філліпса.
  • «Сплеск» – роль Аллена Бауера.
  • «Великий» – роль Джоша Баскіна.
  • «Несплячі в Сіетлі» – роль Сема Болдвіна.
  • «Вам лист» – роль Джо Фокса.
Том Генкс у фільмі «Термінал»
Том Генкс у фільмі «Термінал»
кадр з фільму
  • «Термінал» – роль Віктора Наворскі.
  • «Спіймай мене, якщо зможеш» – роль агента ФБР Карла Генретті.
  • «Міст шпигунів» – роль адвоката Джеймса Донована.
  • «Хмарний атлас» – виконав одразу кілька ролей.
Том Генкс зіграв роль адвоката у фільмі «Міст шпигунів»
Том Генкс зіграв роль адвоката у фільмі «Міст шпигунів»
фото: кадр з фільму
  • «Порятунок містера Бенкса» – роль Walt Disney.
  • «Новини з усього світу» – роль капітана Джефферсона Кайла Кідда.
  • «Піноккіо» – роль Джеппетто.
  • «Людина на ім’я Отто» та інші.

Нагадаємо, нещодавно популярна американська акторка, продюсерка кіно та телебачення, підприємиця і модель Різ Візерспун святкувала ювілей – 50 років. Різ Візерспун є володаркою найпрестижніших кінопремій та акторкою популярних фільмів та серіалів. З нагоди дня народження кінозірки «Главком» зібрав найцікавіші факти з її творчого та особистого життя.

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Теги: США кіно мультфільм актор фільм голлівудський актор

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