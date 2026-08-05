Серіал «Тед Лассо» повернувся на екрани: головні події та актори четвертого сезону

«Тед Лассо» отримав 20 номінацій на премію «Еммі»

5 серпня виходить четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» (Ted Lasso) про тренера з американського футболу в клубі Прем’єр-ліги, який разом з іншими героями за роки став улюбленцем глядачів. У новому сезоні головний герой зіштовхнеться з неочікуваним викликом. Що саме очікує на Теда Лассо, розповів «Главком» в новому матеріалі про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Що було в попередніх сезонах серіалу «Тед Лассо»

Каст серіалу «Тед Лассо» фото з відкритих джерел

Дата виходу: 5 серпня

5 серпня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: спортивна комедія, драма

спортивна комедія, драма У ролях: Джейсон Судейкіс, Ганна Ваддінгем, Джуно Темпл, Бретт Голдстін, Джеремі Свіфт, Брендан Гант

Серіал «Тед Лассо» розповідає історію американського тренера Теда Лассо, який їде до Англії тренувати футбольну команду, хоча зовсім не знається на класичному футболі. Він стає тренером англійського клубу ФК «Річмонд», який входить до Англійської Премʼєр-ліги.

Ted Lasso — Season 4 Official Trailer

Річ у тім, що нова хазяйка клубу Ребека Велтон спеціально запросила Лассо, який не знається на класичному футболі, щоб той точно знищив клуб її колишнього чоловіка. Та попри відсутність знань у роботі йому допомагає позитив та доброта.

Джейсон Судейкіс і Бретт Голдстін у серіалі «Тед Лассо» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Наприкінці третього сезону Тед Лассо повернувся до США, аби побути зі своїм сином. Однак його історія з футболом у Англії на цьому не завершилася.

Джуно Темпл, Джейсон Судейкіс та Брендан Гант у серіалі «Тед Лассо» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Перший сезон серіалу «Тед Лассо» вийшов на екрани в серпні 2020 року. Він успішно дебютував, отримав 20 номінацій на премію «Еммі» та здобув 13 статуеток. Водночас головні актори серіалу отримали нагороди за свої ролі, зокрема Джейсон Судейкіс, Ганна Ваддінгем і Бретт Голдстін

Сюжет четвертого сезону «Тед Лассо»

Теду Лассо доведеться тренувати жіночу команду фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

У четвертому сезоні Тед Лассо повернеться до Англії. Однак він зіштовхнеться з новим викликом – йому доведеться очолити жіночу футбольну команду клубу. Тож у серіалі зʼявляться нові обличчя, а тренеру доведеться створювати та будувати нову команду із самого початку, як він зробив у перших сезонах.

фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» матиме 10 епізодів, його незмінно транслюватиме Apple TV щосереди. Джейсон Судейкіс, який зіграв головного героя Теда Лассо, долучився до створення нового сезону не лише як актор, але й як сценарист та виконавчий продюсер.

Також на екрани повернуться знайомі шанувальникам актори Ганна Ваддінгем, Джуно Темпл, Бретт Голдстін, Брендан Гант і Джеремі Свіфт. Водночас каст поповнився і новими акторами, як Таня Рейнольдс, Фей Марсей, Еббі Герн та інші зірки.

Головні актори серіалу «Тед Лассо»

Джейсон Судейкіс

Джейсон Судейкіс грає головну роль тренера Теда Лассо фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Джейсон Судейкіс – американський актор, комік, сценарист і продюсер. У серіалі «Тед Лассо» грає головну роль тренера Теда Лассо. Серед його фільмографії відомі стрічки «Ми – Міллери», «Нестерпні боси» та озвучування Червоного у франшизі Angry Birds.

Тед Лассо повернеться до Англії фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Ганна Ваддінгем

Ганна Ваддінгем грає власницю футбольного клубу ФК «Річмонд» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Ребекку Велтон, власницю футбольного клубу ФК «Річмонд», зіграла британська акторка Ганна Ваддінгем. Вона відома завдяки ролям у серіалах «Гра престолів» і «Секс-освіта». Актриса також має багаторічну кар’єру в лондонському музичному театрі Вест-Енду.

Ганна Ваддінгем і Джейсон Судейкіс у серіалі «Тед Лассо» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Джуно Темпл

Джуно Темпл в серіалі «Тед Лассо» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Роль моделі та PR-менеджерки клубу в серіалі «Тед Лассо» грає британська акторка Джуно Темпл. Серед її найпопулярніших робіт – ролі у фільмах «Спокута», «Темний лицар повертається», «Малефісента», а також серіалах «Фарго» та «Пропозиція».

Джейсон Судейкіс і Джуно Темпл у серіалі «Тед Лассо» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Бретт Голдстін

Бретт Голдстін зіграв утболіста та тренера Роя Кента у «Теді Лассо» фото з відкритих джерел

Футболіста й тренера Роя Кента у «Теді Лассо» грає британський актор та сценарист Бретт Голдстін. Він також є одним зі сценаристів і виконавчих продюсерів серіалу.

Бретт Голдстін (на фото справа) у серіалі «Тед Лассо» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Відомий ролями у фільмах «Тор: Любов і грім» та «Усі ви». Він також має власний стендап і подкаст Films to Be Buried With.

Джеремі Свіфт

Джеремі Свіфт зіграв директора з футбольних операцій Леслі Гіґґінса фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Роль директора з футбольних операцій Леслі Гіґґінса дісталася британському актору Джеремі Свіфту. Він зіграв у популярних стрічках «Абатство Даунтон», «Даррелли» та фільмі «Мері Поппінс повертається».

Джеремі Свіфт і Ганна Ваддінгем у серіалі «Тед Лассо» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Брендан Гант

Брендан Гант зіграв тренера Берда, найближчого помічника Теда Лассо фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Роль тренера Берда, найближчого помічника Теда Лассо, виконує американський актор, сценарист і продюсер Брендан Гант. Він також є одним зі сценаристів і виконавчих продюсерів серіалу. Раніше працював у театрі.

Брендан Гант і Джейсон Судейкіс у серіалі «Тед Лассо» фото: кадр із серіалу «Тед Лассо»

Також мав епізодичні ролі у серіалах «Парки та зони відпочинку», «Як я зустрів вашу маму», «Спільнота», «Кей і Піл», а також у фільмах «Ми – Міллери» та «Нестерпні боси 2». Саме роль у серіалі «Тед Лассо» принесла йому неабияку популярність.

До слова, 3 серпня, на екрани вийшов 14 сезон анімаційного мультсеріалу «Футурама» (Futurama). У нових серіях головні герої опиняться у вирі нових цікавих та водночас абсурдних пригод. У центрі подій, які розгортатимуться у новому сезоні, як завжди, будуть незмінні головні герої: Фрай, Ліла, Бендер.