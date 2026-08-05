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Лідера гурту «Ляпіс Трубецкой» засудили в Білорусі: що йому інкримінують

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Музиканта визнали винним за двома статтями
фото з відкритих джерел

Кримінальну справу проти музиканта відкрили ще в травні 2026 року

Мінський міський суд заочно засудив музиканта Сергія Міхалка до чотирьох років колонії загального режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруську правозахисну організацію «Вясна».

Лідера гурту «Ляпіс Трубецкой» визнали винним в образі Олександра Лукашенка (частина 1 статті 368 КК Білорусі) та розпалюванні соціальної ворожнечі (частина 1 статті 130 КК Білорусі).

За що судили музиканта

Кримінальну справу проти Міхалка відкрили ще у травні 2026 року. Підставою для цього стали відеозаписи, опубліковані в соцмережах іншого проєкту музиканта, Brutto, у 2021–2022 роках – про це з посиланням на прокуратуру уточнює «Вясна».

У цих роликах слідчий комітет країни розгледів «негативну оцінку Лукашенка», а також критику на адресу правоохоронних органів і військових. Друге звинувачення стосується відеозвернення, яке Міхалок записав у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Хто такий Сергій Міхалок

Сергій Міхалок – білоруський і український музикант, один із засновників гуртів «Ляпіс Трубецкой» та Brutto, а також автор низки інших музичних проєктів. Гурт «Ляпіс Трубецкой» він створив разом з друзями ще 1999 року, а 2014-го через внутрішні конфлікти колектив розпався на два проєкти – Trubetskoy та Brutto. У Білорусі музику гурту офіційно занесли до чорного списку за критику влади, а торік одну з найвідоміших пісень – «Не быць скотам», написану на вірші класика білоруської поезії Янки Купали, – визнали екстремістським матеріалом. У Білорусі самого Міхалка не було вже понад десять років.

У 2015 році музикант отримав посвідку на постійне проживання в Україні, а в 2020-му президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання заслуженого артиста України – з нагоди Дня незалежності.

Із початком повномасштабного вторгнення Міхалок неодноразово публічно підтримував Україну та звертався до співвітчизників у Білорусі із закликом не брати участі у війні на боці Росії. Музикант не просто жертвує власні кошти, а й активно збирає гроші на потреби Збройних сил України серед шанувальників і колег – зокрема, після трагедії з дитячою лікарнею «Охматдит» перерахував на її відбудову сто тисяч гривень.

Нагадаємо, невдовзі після 24 лютого 2022 року Міхалок записав звернення до білоруських військових, у якому закликав їх не виконувати накази.

Заочні вироки для громадян Білорусі, які перебувають за межами країни, стали звичною практикою для білоруської влади – так само заочно судили й низку відомих опозиціонерів, зокрема Світлану Тихановську.

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Теги: музикант 24 лютого Володимир Зеленський гроші Олександр Лукашенко Білорусь

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