Найочікуваніша премʼєра літа. Серіал «Уламки» Раяна Мерфі: дата виходу і всі деталі

Серіал «Уламки» знятий за мотивами однойменного роману письменника Брета Істона Елліса

Сьогодні, 5 серпня, відбудеться прем'єра нового серіалу «Уламки» про підлітків і загадкові пригоди у Лос-Анджелесі 1981 року. Глядачів чекає нерозгадана історія про вбивства та життя американської старшої школи. Детальніше у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Що чекає на глядачів у серіалі-новинці «Уламки»

Вийшов новий серіал «Уламки» Раяна Мерфі фото: Ryan Murphy Productions

Дата виходу: 5 серпня

5 серпня Платформа: FX, Hulu

FX, Hulu Жанр: психологічний трилер, драма, детектив

психологічний трилер, драма, детектив У ролях: Іґбі Ріґні, Кая Гербер, Гомер Гір, Гейз Ворнер, Еван Рейчел Вуд, Вес Бентлі

Серіал «Уламки» знятий за однойменним напівавтобіографічним романом Брета Істона Елліса – автора «Американського психопата» та «Менше ніж нуль». У своїй книзі автор описує події власного життя у Лос-Анджелесі на початку 1980-х, доповнивши їх історією про загадкові вбивства.

Саме такі події розгортаються навколо 17-річного учня елітної приватної школи та майбутнього письменника Брета. Його життя докорінно змінив новий однокласник Роберт Меллорі, якого він підозрює у серії жорстоких вбивств. Злочини приписують невідомому за прізвиськом Траулер.

Намагання дізнатися правду, сумніви та підозри однокласника негативно впливають на особисте життя Брета. До того ж усі події змушують хлопця вагатися щодо власної тверезості.

Цікаві факти

Серіал «Уламки» знятий за мотивами однойменного роману письменника Брета Істона Елліса фото: Ryan Murphy Productions

Режисером серіалу «Уламки» став голлівудський продюсер та режисер Раян Мерфі, який зняв популярні стрічки «Американська історія жахів», «Поза», «Ворожнеча», «Голлівуд» та інші. Свій новий проєкт «Уламки» Раян Мерфі називає «гарячою історією про дорослішання». Тож глядачам варто чекати у новому трилері пікантні моменти, страх та загадки.

Голлівудський продюсер та режисер Раян Мерфі (на фото в окулярах) з акторами свого фільму «Уламки» фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Серіал знімали в Лос-Анджелесі. Знімання тривали з листопада 2025-го до березня 2026 року. Одним із важливих місць екранізації став район Вествуд-Віллідж та кампус Occidental College. Їх перетворили в елітну приватну школу Buckley Prep, де розгортається чимало подій. Водночас герої покажуться й на інших вулицях та місцях Лос-Анджелеса.

The Shards /«Уламки»| /Official Trailer

«Уламки» виходитимуть на екрани щотижня до початку жовтня. Премʼєра розпочнеться з двох серій, усього епізодів буде 10. Серіал транслюватимуть платформи FX та Hulu.

Актори серіалу «Уламки»

Основний каст серіалу «Уламки» фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Іґбі Ріґні

Іґбі Ріґні зіграв головну роль у серіалі «Уламки» фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Актор Іґбі Ріґні зіграв в «Уламках» головну роль молодого Брета Істона Елліса. Найбільше відомий ролями у мінісеріалі «Опівнічна меса», серіалі «Падіння дому Ашерів» та фільмі «Форсаж 9».

Іґбі Ріґні на премʼєрі серіалу «Уламки» фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Кая Гербер

Донька супермоделі Сінді Кроуфорд Кая Гербер зʼявиться у серіалі «Уламки» фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Модель і акторка, донька супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера – Кая Гербер також зʼявится у серіалі «Уламки». Модель зіграла школярку Сьюзен Рейнольдс. Вона відома за ролями у серіалі «Американська історія жахів».

Кая Гербер зʼявится у серіалі «Уламки» фото: Ryan Murphy Productions

Гейз Ворнер

Гейз Ворнер стала однією з акторів серіалу «Уламки» фото: Іnstagram.com/hayeswarner

Роль Деббі Шаффер дівчини головного героя Брета Істона Елліса зіграла американська акторка та попспівачка Гейз Ворнер. Вона відома своїми піснями Predator, Oh! і Zір. Роль у серіал «Уламки» став її першою великою роботою у кіно.

Гейз Ворнер та Іґбі Ріґні в головних ролях серіалу «Уламки» фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Гомер Гір

Гомер Ґір зіграв загадкового нового Роберта Меллорі фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Актор Гомер Гір зіграв головну роль загадкового нового учня елітної школи Роберта Меллорі, чия поява збігається з серією вбивств. До цього грав Ділана Ріда в третьому сезоні серіалу «Ейфорія». «Уламки» стали його першою великою головною роллю. Гомер Гір є сином голлівудського актора Річарда Гіра.

Гомер Ґір у серіалі «Уламки» фото: Ryan Murphy Productions

Ґрем Кемпбелл

Роль «Уламки» стала першою серйозною роботою у кіно для Ґрема Кемпбелла фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Актор Ґрем Кемпбелл у серіалі «Уламки» виконав одну з головних ролей Тома Райта, хлопця Сьюзен Рейнольдс, яку грає Кая Гербер.

Ґрем Кемпбелл з Каєю Гербер фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Раніше знімався у фільмах «Пізня слава» та короткометражній стрічці «Бібліотека». «Уламки» стали його першою серйозною роботою у кіно.

Еван Рейчел Вуд

Еван Рейчел Вуд отримала роль у серіалі «Уламки» фото: Іnstagram.com/theshardsfx

Відома американська акторка, співачка та активістка Еван Рейчел Вуд стала однією з героїнь серіалу «Уламки». Найбільш відома за серіалом «Світ Дикого Заходу», а також фільмами «Через Всесвіт», «Березневі іди» і «Рестлер».

Нагадаємо, 2 серпня вийшов третій сезон шпигунського трилера «Левиця» (Lioness). У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернуться голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь.