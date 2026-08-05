Найочікуваніша премʼєра літа. Серіал «Уламки» Раяна Мерфі: дата виходу і всі деталі
Серіал «Уламки» знятий за мотивами однойменного роману письменника Брета Істона Елліса
Сьогодні, 5 серпня, відбудеться прем'єра нового серіалу «Уламки» про підлітків і загадкові пригоди у Лос-Анджелесі 1981 року. Глядачів чекає нерозгадана історія про вбивства та життя американської старшої школи. Детальніше у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.
Інтерактивний зміст
Що чекає на глядачів у серіалі-новинці «Уламки»
- Дата виходу: 5 серпня
- Платформа: FX, Hulu
- Жанр: психологічний трилер, драма, детектив
- У ролях: Іґбі Ріґні, Кая Гербер, Гомер Гір, Гейз Ворнер, Еван Рейчел Вуд, Вес Бентлі
Серіал «Уламки» знятий за однойменним напівавтобіографічним романом Брета Істона Елліса – автора «Американського психопата» та «Менше ніж нуль». У своїй книзі автор описує події власного життя у Лос-Анджелесі на початку 1980-х, доповнивши їх історією про загадкові вбивства.
Саме такі події розгортаються навколо 17-річного учня елітної приватної школи та майбутнього письменника Брета. Його життя докорінно змінив новий однокласник Роберт Меллорі, якого він підозрює у серії жорстоких вбивств. Злочини приписують невідомому за прізвиськом Траулер.
Намагання дізнатися правду, сумніви та підозри однокласника негативно впливають на особисте життя Брета. До того ж усі події змушують хлопця вагатися щодо власної тверезості.
Цікаві факти
Режисером серіалу «Уламки» став голлівудський продюсер та режисер Раян Мерфі, який зняв популярні стрічки «Американська історія жахів», «Поза», «Ворожнеча», «Голлівуд» та інші. Свій новий проєкт «Уламки» Раян Мерфі називає «гарячою історією про дорослішання». Тож глядачам варто чекати у новому трилері пікантні моменти, страх та загадки.
Серіал знімали в Лос-Анджелесі. Знімання тривали з листопада 2025-го до березня 2026 року. Одним із важливих місць екранізації став район Вествуд-Віллідж та кампус Occidental College. Їх перетворили в елітну приватну школу Buckley Prep, де розгортається чимало подій. Водночас герої покажуться й на інших вулицях та місцях Лос-Анджелеса.
«Уламки» виходитимуть на екрани щотижня до початку жовтня. Премʼєра розпочнеться з двох серій, усього епізодів буде 10. Серіал транслюватимуть платформи FX та Hulu.
Актори серіалу «Уламки»
Іґбі Ріґні
Актор Іґбі Ріґні зіграв в «Уламках» головну роль молодого Брета Істона Елліса. Найбільше відомий ролями у мінісеріалі «Опівнічна меса», серіалі «Падіння дому Ашерів» та фільмі «Форсаж 9».
Кая Гербер
Модель і акторка, донька супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера – Кая Гербер також зʼявится у серіалі «Уламки». Модель зіграла школярку Сьюзен Рейнольдс. Вона відома за ролями у серіалі «Американська історія жахів».
Гейз Ворнер
Роль Деббі Шаффер дівчини головного героя Брета Істона Елліса зіграла американська акторка та попспівачка Гейз Ворнер. Вона відома своїми піснями Predator, Oh! і Zір. Роль у серіал «Уламки» став її першою великою роботою у кіно.
Гомер Гір
Актор Гомер Гір зіграв головну роль загадкового нового учня елітної школи Роберта Меллорі, чия поява збігається з серією вбивств. До цього грав Ділана Ріда в третьому сезоні серіалу «Ейфорія». «Уламки» стали його першою великою головною роллю. Гомер Гір є сином голлівудського актора Річарда Гіра.
Ґрем Кемпбелл
Актор Ґрем Кемпбелл у серіалі «Уламки» виконав одну з головних ролей Тома Райта, хлопця Сьюзен Рейнольдс, яку грає Кая Гербер.
Раніше знімався у фільмах «Пізня слава» та короткометражній стрічці «Бібліотека». «Уламки» стали його першою серйозною роботою у кіно.
Еван Рейчел Вуд
Відома американська акторка, співачка та активістка Еван Рейчел Вуд стала однією з героїнь серіалу «Уламки». Найбільш відома за серіалом «Світ Дикого Заходу», а також фільмами «Через Всесвіт», «Березневі іди» і «Рестлер».
Нагадаємо, 2 серпня вийшов третій сезон шпигунського трилера «Левиця» (Lioness). У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернуться голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь.
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