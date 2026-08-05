Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Другий сезон епічної саги «Сто років самотності» вийшов на екрани: сюжет та подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Серіал «Сто років самотності» став одним із найдорожчих латиноамериканських проєктів в історії Netflix
фото: Netflix

«Сто років самотності» став одним із найобговорюваніших серіалів від Netflix

Драматичне фентезі «Сто років самотності» отримало продовження на другий сезон. Премʼєра нових пригод у загубленому місті Макондо стартувала вже сьогодні, 5 серпня. Що чекає на глядачів у новому сезоні, йдеться у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Яка історія принесла серіалу «Сто років самотності» успіх

Кадр із серіалу «Сто років самотності»
Кадр із серіалу «Сто років самотності»
фото: Netflix
  • Дата виходу: 5 серпня
  • Платформа: Netflix
  • Жанр: історична драма, магічний реалізм
  • У ролях: Клаудіо Катаньйо, Марлейда Сото, Анхела Кано, Еммануель Рестрепо, Естефанія Піньєрес, Марія Аделаїда Пуерта

Серіал «Сто років самотності» став одним із найдорожчих і наймасштабніших латиноамериканських проєктів в історії Netflix. Він є екранізацією культового однойменного роману Ґабріеля Ґарсії Маркеса, який світ побачив ще у 1967 році. Події розгортаються у вигаданому містечку Макондо, що розташоване десь посеред джунглів. Головні сюжетні лінії вʼються навколо родини Буендіа. «Сто років самотності» — це фентезі з елементами драми, тож глядач зможе поринути й у світ магії.

Кадр із серіалу «Сто років самотності»
Кадр із серіалу «Сто років самотності»
фото: Netflix

Перший сезон серіалу вийшов 11 грудня 2024 року, він мав вісім епізодів, однак цього вистачило для здобуття шаленого успіху після прокату. «Сто років самотності» отримав гарні відгуки від критиків за гарну екранізацію роману Ґабріеля Ґарсії Маркеса.

Про що другий сезон «Сто років самотності»

Події серіалу «Сто років самотності» розгортаються у вигаданому містечку Макондо
Події серіалу «Сто років самотності» розгортаються у вигаданому містечку Макондо
фото: Netflix

Другий сезон серіалу «Сто років самотності» стане завершальним. Очікується, що в нових епізодах ізольоване містечко Макондо переживатиме разючі зміни, як і його мешканці – від приходу залізниці та бананової компанії.

Кадр із серіалу «Сто років самотності»
Кадр із серіалу «Сто років самотності»
фото: Netflix


Зйомки проходили у Колумбії, а саме у департаментах Магдалена, Бояка, Кундінамарка та Толіма. Серед режисерів-постановників були Лаура Мора та Карлос Морено. Також до роботи долучився британський режисер іспанського походження Алекс Гарсія Лопес. Очікується сім нових епізодів, а 26 серпня вийде остання серія, що завершить історію.

«Сто років самотності»

Акторський склад серіалу представлений переважно колумбійськими акторами: Клаудіо Катаньйо, Марлейдою Сото, Анхелою Кано, Еммануелем Рестрепо, Естефанією Піньєрес і Марією Аделаїдою Пуертою. Вони добре відомі у Колумбії та інших країнах Латинської Америки, де активно працюють у кіно й на телебаченні.

Зазначимо, фінал літа буде дуже насиченим для любителів серіалів. Apple TV повертає «Теда Лассо» та «Темну матерію», Netflix прощається із «Зовнішніми мілинами», Prime Video випускає новий сезон «Річера», а HBO Max запускає один із головних проєктів DC – «Ліхтарі». Тож «Главком» обрав 14 найбільш очікуваних прем'єр і нових сезонів на Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video, Disney+ та інших платформах.

Читайте також:

Теги: кіно Колумбія серіал фільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причин розставання Бондар і Андрухович не розкривали
Відома пара письменників розлучилася після 22 років шлюбу
10 липня, 00:25
Ада Роговцева святкує своє 89-річчя на сцені
Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки
16 липня, 10:15
Пісня Монетчки зʼявилася і фільмі з Томом Голандом і Зендаєю
У новому фільмі про Людину-павука зазвучала пісня росіянки Монеточки: як реагують українці
30 липня, 14:50
Клінт Іствуд прославився ролями у вестернах та режисерськими роботами
Клінт Іствуд пояснив, чому не припиняє працювати у 96 років
31 липня, 07:24
Володимир Бортко був депутатом держдуми РФ
СБУ повідомила про підозру російському режисеру, який зняв фільм «Тарас Бульба»
31 липня, 13:21
Фрай, Бендер та Ліла вирішуватимуть проблеми та потраплятимуть у абсурдні пригоди в новому сезоні
Вийшов 14 сезон мультсеріалу «Футурама»: чим здивують нові серії
3 серпня, 14:53
Кінопрем'єри 9 липня 2026 року
Літо Паоло Соррентіно. Що дивитися в кінотеатрах цього тижня
8 липня, 20:30
На 81-му році життя помер зірка «Клану Сопрано» Вінсент Пасторе
Світ кіно у жалобі: не стало легендарного актора «Клану Сопрано»
2 серпня, 01:46
Ювілейна «Золота Дзиґа» оголосила переможців
Оголошено переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа»
26 липня, 10:52

Шоу-біз

Зірка шоу «МастерШеф» розповіла, як з дітьми пережила нічну атаку на Київ
Зірка шоу «МастерШеф» розповіла, як з дітьми пережила нічну атаку на Київ
Другий сезон епічної саги «Сто років самотності» вийшов на екрани: сюжет та подробиці
Другий сезон епічної саги «Сто років самотності» вийшов на екрани: сюжет та подробиці
Премʼєра популярного спінофа «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай»: коли та де дивитися
Премʼєра популярного спінофа «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай»: коли та де дивитися
Памела Андерсон зізналася, на чому заощаджує найбільше
Памела Андерсон зізналася, на чому заощаджує найбільше
Серіал «Тед Лассо» повернувся на екрани: головні події та актори четвертого сезону
Серіал «Тед Лассо» повернувся на екрани: головні події та актори четвертого сезону
Найочікуваніша премʼєра літа. Серіал «Уламки» Раяна Мерфі: дата виходу і всі деталі
Найочікуваніша премʼєра літа. Серіал «Уламки» Раяна Мерфі: дата виходу і всі деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
60K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua