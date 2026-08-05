Другий сезон епічної саги «Сто років самотності» вийшов на екрани: сюжет та подробиці

«Сто років самотності» став одним із найобговорюваніших серіалів від Netflix

Драматичне фентезі «Сто років самотності» отримало продовження на другий сезон. Премʼєра нових пригод у загубленому місті Макондо стартувала вже сьогодні, 5 серпня. Що чекає на глядачів у новому сезоні, йдеться у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

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Яка історія принесла серіалу «Сто років самотності» успіх

Кадр із серіалу «Сто років самотності» фото: Netflix

Дата виходу: 5 серпня

5 серпня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: історична драма, магічний реалізм

історична драма, магічний реалізм У ролях: Клаудіо Катаньйо, Марлейда Сото, Анхела Кано, Еммануель Рестрепо, Естефанія Піньєрес, Марія Аделаїда Пуерта

Серіал «Сто років самотності» став одним із найдорожчих і наймасштабніших латиноамериканських проєктів в історії Netflix. Він є екранізацією культового однойменного роману Ґабріеля Ґарсії Маркеса, який світ побачив ще у 1967 році. Події розгортаються у вигаданому містечку Макондо, що розташоване десь посеред джунглів. Головні сюжетні лінії вʼються навколо родини Буендіа. «Сто років самотності» — це фентезі з елементами драми, тож глядач зможе поринути й у світ магії.

Кадр із серіалу «Сто років самотності» фото: Netflix

Перший сезон серіалу вийшов 11 грудня 2024 року, він мав вісім епізодів, однак цього вистачило для здобуття шаленого успіху після прокату. «Сто років самотності» отримав гарні відгуки від критиків за гарну екранізацію роману Ґабріеля Ґарсії Маркеса.

Про що другий сезон «Сто років самотності»

Події серіалу «Сто років самотності» розгортаються у вигаданому містечку Макондо фото: Netflix

Другий сезон серіалу «Сто років самотності» стане завершальним. Очікується, що в нових епізодах ізольоване містечко Макондо переживатиме разючі зміни, як і його мешканці – від приходу залізниці та бананової компанії.

Кадр із серіалу «Сто років самотності» фото: Netflix



Зйомки проходили у Колумбії, а саме у департаментах Магдалена, Бояка, Кундінамарка та Толіма. Серед режисерів-постановників були Лаура Мора та Карлос Морено. Також до роботи долучився британський режисер іспанського походження Алекс Гарсія Лопес. Очікується сім нових епізодів, а 26 серпня вийде остання серія, що завершить історію.

«Сто років самотності»

Акторський склад серіалу представлений переважно колумбійськими акторами: Клаудіо Катаньйо, Марлейдою Сото, Анхелою Кано, Еммануелем Рестрепо, Естефанією Піньєрес і Марією Аделаїдою Пуертою. Вони добре відомі у Колумбії та інших країнах Латинської Америки, де активно працюють у кіно й на телебаченні.

Зазначимо, фінал літа буде дуже насиченим для любителів серіалів. Apple TV повертає «Теда Лассо» та «Темну матерію», Netflix прощається із «Зовнішніми мілинами», Prime Video випускає новий сезон «Річера», а HBO Max запускає один із головних проєктів DC – «Ліхтарі». Тож «Главком» обрав 14 найбільш очікуваних прем'єр і нових сезонів на Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video, Disney+ та інших платформах.