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    Известная певица потрясла новостью о своей беременности

    Артистка намекнула на пополнение в семье
    Популярную украинскую телеведущую программы «Мировая кухня по-украински» Татьяну Пискареву заподозрили в том, что она ждет третьего ребенка. Такой вывод пользователи сделали после того, как она опубликовала на своей странице в социальной сети фото «позитивным» тестом на беременность, которое сопровождалось подписью: «А
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    • Сьогодні, 16:22
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    Татьяна Пискарева с детьми
    Татьяна Пискарева с детьми

    Артистка намекнула на пополнение в семье

    Популярную украинскую телеведущую программы «Мировая кухня по-украински» Татьяну Пискареву заподозрили в том, что она ждет третьего ребенка. Такой вывод пользователи сделали после того, как она опубликовала на своей странице в социальной сети фото «позитивным» тестом на беременность, которое сопровождалось подписью: «А вот и мой подарок ко Дню Валентина».

    Эта публикация собрала огромное количество отметок «нравится», а также поздравления от друзей.

    Однако сама певица не подтвердила и не опровергла свою возможную беременность. Известно, что у Татьяны Пискаревой есть двое детей – дочери Настя и Надя, поэтому вполне возможно, что они с мужем «решились» на третьего ребенка.

    Напомним, недавно певица в составе дуэта Пискарева&Бабак приняла участие в белорусском отборе на «Евровидение» с украиноязычной песней «Ми відлітаєм», видеоработа на которую будет представлена на этой неделе. Как стало известно, презентация этого клипа состоится 22 февраля в столичном караоке Black Mom.

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