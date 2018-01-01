Известная певица потрясла новостью о своей беременности

Артистка намекнула на пополнение в семье

Популярную украинскую телеведущую программы «Мировая кухня по-украински» Татьяну Пискареву заподозрили в том, что она ждет третьего ребенка. Такой вывод пользователи сделали после того, как она опубликовала на своей странице в социальной сети фото «позитивным» тестом на беременность, которое сопровождалось подписью: «А

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Татьяна Пискарева с детьми

Артистка намекнула на пополнение в семье

Популярную украинскую телеведущую программы «Мировая кухня по-украински» Татьяну Пискареву заподозрили в том, что она ждет третьего ребенка. Такой вывод пользователи сделали после того, как она опубликовала на своей странице в социальной сети фото «позитивным» тестом на беременность, которое сопровождалось подписью: «А вот и мой подарок ко Дню Валентина».

Эта публикация собрала огромное количество отметок «нравится», а также поздравления от друзей.

Однако сама певица не подтвердила и не опровергла свою возможную беременность. Известно, что у Татьяны Пискаревой есть двое детей – дочери Настя и Надя, поэтому вполне возможно, что они с мужем «решились» на третьего ребенка.

Напомним, недавно певица в составе дуэта Пискарева&Бабак приняла участие в белорусском отборе на «Евровидение» с украиноязычной песней «Ми відлітаєм», видеоработа на которую будет представлена на этой неделе. Как стало известно, презентация этого клипа состоится 22 февраля в столичном караоке Black Mom.