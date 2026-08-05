Том Голланд отримає найбільший гонорар за роль Людини-павука в історії франшизи
Том Голланд знявся у чотирьох частинах фільмах про Людину-павука
Нова зірка Голлівуду, актор Том Голланд стане найдорожчим Людиною-павуком. Він отримає найбільший гонорар за роль Пітера Паркера, у порівнянні зі своїми попередниками. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Daily Mail.
Том Голланд зіграв головну роль у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день», який нещодавно з'явився у прокаті. Стрічка стала одним із найуспішніших фільмів усієї франшизи. Тож Том Голланд може отримати від $20 млн до $25 млн Частина цієї суми становить бонуси від самого прокату. Зокрема, за перші вихідні показу фільму у кінотеатрах він зібрав $927 млн.
Водночас, якщо фільм продовжуватиме збирати перегляди та не втратить своєї цікавості для глядача, гонорар Голланда, відповідно, збільшуватиметься.Водночас раніше Том Голланд мав менші прибутки з робіт у фільмах про Людину-павука. Його роль Пітера Паркера у стрічці «Капітан Америка: Громадянська війна» принесла йому близько $250 тис.
А у фільмі «Людина-павук: Повернення додому» його гонорар виріс до $1,5 млн. У наступній частині «Людина-павук: Далеко від дому» Голланд отримав приблизно $4 млн, а у продовженні «Людина-павук: Додому шляху немає» – $10 млн.
Зокрема, гонорари Тома Голланда відрізняються від сум, які заробляли попередні актори, що грали Пітера Паркера. Наприклад, Ендрю Гарфілд заробив близько $500 тис. за перший фільм і до $2 млн у наступному. Тобі Магуайр за дебютну стрічку 2002 року отримав близько $4 млн, що вважалося на той час високим гонораром.
Нагадаємо, у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день» заграла пісня «Монополія» російської співачки-іноагентки. Музичний супровід у стрічці обурив українців.
Як розповідав «Главком», голлівудський актор Роберт Дауні-молодший, який став зіркою кіновсесвіту Marvel завдяки своїй ролі Залізної людини, став одним із найвисокооплачуваніших голлівудських акторів. Роберт Дауні-молодший зніметься у фільмах «Месники: Судний день» та «Месники: Таємні війни». За роботу у двох стрічках Marvel Studios заплатить колишньому Тоні Старку заплатять рекордний гонорар.
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