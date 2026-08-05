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Том Голланд отримає найбільший гонорар за роль Людини-павука в історії франшизи

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Том Голланд отримав $1,5 млн за роль у «Людина-павук: Повернення додому»
фото: SplashNews.com

Том Голланд знявся у чотирьох частинах фільмах про Людину-павука

Нова зірка Голлівуду, актор Том Голланд стане найдорожчим Людиною-павуком. Він отримає найбільший гонорар за роль Пітера Паркера, у порівнянні зі своїми попередниками. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Том Голланд зіграв головну роль у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день», який нещодавно з'явився у прокаті. Стрічка стала одним із найуспішніших фільмів усієї франшизи. Тож Том Голланд може отримати від $20 млн до $25 млн Частина цієї суми становить бонуси від самого прокату. Зокрема, за перші вихідні показу фільму у кінотеатрах він зібрав $927 млн.

Том Голланд у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день»
Том Голланд у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день»
фото: Іnstagram.com/tomholland2013

Водночас, якщо фільм продовжуватиме збирати перегляди та не втратить своєї цікавості для глядача, гонорар Голланда, відповідно, збільшуватиметься.Водночас раніше Том Голланд мав менші прибутки з робіт у фільмах про Людину-павука. Його роль Пітера Паркера у стрічці «Капітан Америка: Громадянська війна» принесла йому близько $250 тис.

Том Голланд отримає найбільший гонорар за роль Людини-павука в історії франшизи фото 1
фото з відкритих джерел

А у фільмі «Людина-павук: Повернення додому» його гонорар виріс до $1,5 млн. У наступній частині «Людина-павук: Далеко від дому» Голланд отримав приблизно $4 млн, а у продовженні «Людина-павук: Додому шляху немає» – $10 млн.

Ендрю Гарфілд, Том Голланд та Тобі Магуайр у фільмі
Ендрю Гарфілд, Том Голланд та Тобі Магуайр у фільмі
фото: кадр з фільму«Людина-павук: Додому шляху немає»

Зокрема, гонорари Тома Голланда відрізняються від сум, які заробляли попередні актори, що грали Пітера Паркера. Наприклад, Ендрю Гарфілд заробив близько $500 тис. за перший фільм і до $2 млн у наступному. Тобі Магуайр за дебютну стрічку 2002 року отримав близько $4 млн, що вважалося на той час високим гонораром.

Нагадаємо, у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день» заграла пісня «Монополія»  російської співачки-іноагентки. Музичний супровід у стрічці обурив українців.

Як розповідав «Главком», голлівудський актор Роберт Дауні-молодший, який став зіркою кіновсесвіту Marvel завдяки своїй ролі Залізної людини, став одним із найвисокооплачуваніших голлівудських акторів. Роберт Дауні-молодший зніметься у фільмах «Месники: Судний день» та «Месники: Таємні війни». За роботу у двох стрічках Marvel Studios заплатить колишньому Тоні Старку заплатять рекордний гонорар.

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Теги: шоубіз США кіно фільм гроші

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