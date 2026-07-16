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Ісенко і Романчук після гри кваліфікації Ліги чемпіонів з білорусами винесли антипутінський банер

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ісенко і Романчук після гри кваліфікації Ліги чемпіонів з білорусами винесли антипутінський банер
Павло Ісенко та Олександр Романчук вийшли на поле з банером «Fck Ptn»

Українські футболісти яскраво продемонстрували свою позицію

Після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між румунською «Університатею» та білоруським «МЛ» Вітебськ українські футболісти румунського клубу Павло Ісенко та Олександр Романчук вийшли на поле з банером «Fck Ptn». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zorya Londonsk.

Також футболісти румунського клубу відмовились від передматчевих рукостискань з білоруськими гравцями. 

Після виходу на поле та фотографування футболісти «Університаті» проігнорували обов'язкове вітання із суперниками.

Цим жестом футболісти вирішили висловити солідарність з українцями. Вболівальники команди з Крайови також не залишилися осторонь: вони вивісили на трибунах футболки з прізвищем Романчука, а також прапор України з закликом зупинити війну.

У першій зустрічі, яка завершилася перемогою румунської команди з рахунком 4:1, від рукостискань із білоруськими футболістами відмовилися троє гравців «Університаті». Ініціатором бойкоту виступив сам Романчук, а його підтримали грузин Анзор Меквабішвілі та португалець Самуел Телес.

Відповідно до регламенту УЄФА, навмисна відмова від офіційного привітання розцінюється як неспортивна поведінка. За такі порушення організація може застосовувати серйозні санкції, включаючи фінансові штрафи, дискваліфікацію футболістів і навіть проведення майбутніх матчів за порожніх трибун.

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Теги: путін НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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