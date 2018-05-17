Киркоров матерится в интервью о «Евровидении». Появилось видео

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Филипп Киркоров

Артист сделал резкое замечание людям, которые помешали записи для телевидения

В ходе интервью шведскому телеканалу российский певец Филипп Киркоров допустил нецензурные выражения. Беседа с журналистами касалась любви музыканта к «Евровидению». Однако в ходе общения музыкант подошел к находившимся рядом людям и с использованием нецензурной лексики попросил их не шуметь.

«Что за шум? Можно не шуршать здесь? ***** отсюда уйти и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно?» — слышны возмущения Киркоров за кадром.

Интервью проходило в Лиссабоне, где 12 мая состоялся финал конкурса «Евровидение-2018», который завершился победой израильтянки Нетты Барзилай.

Киркоров же находился на конкурсе как продюсер участника конкурса – молдавской группы DoReDoS, которая в итоге занял 10-е место. Напомним, что в 1995 году Киркоров участвовал в Евровидении, но занял только 17-е место. После этого он решил стать продюсером и композитором песен для других участников «Евровидения». Так, он помогал на конкурсе Анжелике Агурбаш (Беларусь), Диме Билану (РФ), Дмитрию Колдуну (Беларусь), Ани Лорак (Украина), сестрам Толмачевым и Сергею Лазареву (Россия).

Джерело: Вести