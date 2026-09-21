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«Мене вважали безголосим». Юрко Юрченко дорікнув «Території А» та іншим відомим хейтерам із 90-х

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрко Юрченко звернувся до Олега Скрипки
фото: Іnstagram.com/yurko_yurcash_yurchenko

Юрко Юрченко пригадав, як Олег Скрипка відмовився виступати з ним на одній сцені

Український співак і військовий Юрко Юрченко згадав про період своєї кар’єри у 1990-х та досвід співпраці з «Територією А» та пригадав своїх хейтерів серед зірок. Про це Юрченко написав на своїй сторінці у Facebook, розповідає «Главком».

17 березня «Території А» виповнився 31 рік, однак Юрко Юрченко відмовився вітати агенцію. Натомість він лише подякував їй за своє місце в історії, музику та позицію. Він також зауважив, що у 90-ті роки його вважали «безголосим».

«Напишу в ніч, ніхто не побаче. 31 рік «Території А». Чи хочу я їх привітати? Ні. Згадати? Так. Подяка за позицію. Місце у всторії. За українську музику. Але крутилися в їх хіт-параді і всякі рускомовні. Було… У принципі – молодці. То мій траш. Креш. ПТСР. Мене вважали безголосим. Прикладом поганого смаку. Моїй карʼєрі прийшов кінець там, де й почався… Так я тоді думав. В 1997 році», – написав Юрко Юрченко.

Співак також заговорив про конфлікти і згадав Олега Скрипку, Кузьму Скрябіна та інших українських зірок.  Зокрема, пригадав, як слухав Братів Гадюкіних, Скрябіна та гурт «Воплі Відоплясова».

«А всі казали – ти Легенда! А я був на дні свого життя… Важко було. Вижив. Ніч… Я слухаю справжніх легенд: Брати Гадюкіни, ВВ (Воплі Відоплясова», – «Главком»). Скрябін (до 1999). Мова про інше… Важко не стати мемом… Вмерти і стати легендою – можна, але треба вмерти. Не хочеться. І Кузьма не хотів.Так вийшло… Най царствує… Кузя вмер, але був легендою ще до того! Най царствує…» – написав артист.

«Мене вважали безголосим». Юрко Юрченко дорікнув «Території А» та іншим відомим хейтерам із 90-х фото 1
фото: скриншот Yurko-Yurcash/Facebook

Також Юрченко пригадав, як Олег Скрипка відмовився виступати з ним на одній сцені. Він порадив Скрипці не говорити зайвого, однак наголосив, що він та його гурт залишаються легендами. «Скрипка! Якось в 1997 році сказав: «Я не буду виступати на одній сцені з Юрком Юрченченком». Часи змінюються… Останнім часом гонить лєгенда. Говорить зайве. І шкода. Сам себе топить… Не треба. Мовчи дід краще… Бо Ти – легенда! ВВ – легенда!» – додав співак.

Юрко Юрченко перепросив у Гадюкіних, Скрипки та знову згадав Скрябіна. Разом із цим він звернувся до Бога, щоб той теж їм пробачив. «Хвилі Амура» «ВВ» – один із найкращих альбомів України всіх часів! «Казки» «Скрябін» – один із найкращих альбомів України всіх часів! «Ми хлопці з Бандерштадту» «Братів Гадюкіних» – один із найкращих альбомів України всіх часів! «Отче прости їм, бо не відають, що чинять» І ви, пробачте… І мене пробачте… Музика – то інше… То скріншот Часу! Музика, яка вже навіки закарбована в акорди, касети, вініли, памʼять… Пробачте…» – резюмував військовий.

Нагадаємо, український співак та військовий Юрко Юрченко висловився про російського музиканта, лідера гурту «Ногу свело!», який приїхав до Києва. Захисник звернувся до українців, які підтримують «хороших росіян». Юрченко зазначив, що вважає ворогами й тих, хто підтримує росіян, незалежно від того, «хороші» вони, чи «погані».

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Теги: Юрій Юрченко співак Олег Скрипка шоубіз

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