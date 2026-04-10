Яке релігійне свято відзначається 11 квітня 2026: традиції та молитва

glavcom.ua
Свята 11 квітня в церковному календарі – Велика субота та День пам’яті святого священномученника Антипи, єпископа Пергама Асійського

11 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого Антипи, учня апостола Івана Богослова. Також цьогоріч на цю дату припадає Велика субота – останній день Страсного тижня, час спокою та очікування Світлого Воскресіння Христового.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 квітня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученника Антипи Пергамського

Святий Антипа був єпископом Пергамської церкви у I столітті. Він прославився своєю непохитністю перед язичниками, які вимагали від нього зректися Христа. За переказами, його кинули у розпеченого мідного бика, де він, не відчуваючи болю, молився за весь світ, доки не віддав душю Богу. Християни шанують Антипу як цілителя, зокрема як заступника, що допомагає при зубному болю.

Велика субота

Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли у п'ятницю. Традиційно цього дня віряни моляться, йдуть до храму та завершують підготовку до Світлого Воскресіння Христового.

У Велику Суботу згадують поховання Ісуса Христа. У Євангелії розповідається про те, як Йосип Аримафейський домігся від Понтія Пілата дозволу передати йому тіло Христа для поховання. Але спочатку він намастив його пахощами, а потім загорнув у біле полотно – плащаницю. Поховали Ісуса Христа в печері в Йосиповому саду і заклали вхід камінням. Після смерті Ісус Христос зійшов у пекло – де звільнив душі, які там мучилися.

Головні традиції дня:

  • Освячення кошиків: У суботу віряни несуть до храмів великодні кошики з пасками, крашанками та іншими наїдками, готуючись до завершення посту.
  • Благодатний вогонь: Саме в суботу в Єрусалимі, у храмі Гробу Господнього, відбувається диво зішестя Благодатного вогню, який згодом розвозять по всьому християнському світу.
  • Милостиня та мир: Цей день ідеально підходить для примирення з близькими, допомоги нужденним та внутрішнього заспокоєння.
  • Заборони: У Велику суботу не прийнято влаштовувати гучні гуляння, сваритися, полювати або займатися важкою працею в саду.

Молитви дня

Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг смерть і ад, даруй нам у цю велику суботу серця, сповнені надії. Очисти наші помисли від усякої тривоги, зміцни віру нашу і допомоги з чистою душею зустріти Твоє Світле Воскресіння. Святий священномучениче Антипо, цілителю душ і тіл, моли Бога за нас, щоб визволив Він нас від недуг і подав мир землі нашій.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Антипом-Водогоном» і уважно стежили за водою та небом:

  • Яка погода у Велику суботу – таким буде і все літо.
  • Якщо на Антипа річки ще не розкрилися від льоду – врожай буде слабким, а весна пізньою.
  • Ясне сонце на світанку обіцяє сухе і тепле літо.
  • Гроза в цей день віщує багатий врожай горіхів та грибів.
  • Велика субота вважається днем, коли не можна нічого віддавати з дому (гроші, речі), щоб не віддати свій добробут.

