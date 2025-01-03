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Джонсона переобрано спікером Палати представників США. Реакція України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Джонсона переобрано спікером Палати представників США. Реакція України
фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Україна розраховує на продовження плідної співпраці з США

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав Майка Джонсона із переобранням на посаду спікера Палати представників Конгресу США 119 скликання. Відповідний допис глава українського парламенту оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Сердечно вітаю його високоповажність Майка Джонсона із обранням на високу посаду спікера Палати представників Конгресу США 119 скликання. Радію продовженню нашої плідної співпраці, підкріпленої щирою повагою і дружбою», – написав Стефанчук.

Спікер Верховної Ради висловив переконання, що «успішна взаємодія на благо народів наших країн, як і злагоджені, сміливі та відповідальні кроки, допоможуть повернути в Україну такий очікуваний справедливий мир».

Привітав Майка Джонсона і президент Володимир Зеленський. «Вітаємо 119-те скликання Конгресу США з початком першої законодавчої сесії, а також Майка Джонсона – з обранням на посаду спікера Палати представників. Двопалатна та двопартійна підтримка з боку Конгресу США дала Україні змогу врятувати тисячі життів і не допустити захоплення багатьох міст російськими окупантами. Разом з усіма друзями свободи в Конгресі ми показали, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію. Для глобальної стабільності вкрай важливо, щоб Конгрес і далі залишався непохитним, а обидві партії, та всі конгресмени, які справді цінують свободу, об'єдналися для захисту людських і демократичних цінностей. Майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру. Український народ глибоко вдячний Конгресу та американському народові, представником якого він є, за незмінну підтримку. Бажаю спікеру Джонсону успіхів у його надзвичайно важливій роботі. Нехай Господь допомагає вам у вашій службі», – написав Зеленський у соцмережі Х.

Нагадаємо, 3 січня республіканець Майк Джонсон таки переобрався з другої спроби на посаду спікера Палати представників Конгресу США. 

Під час першого голосування за переобрання Джонсона забракло двох голосів. Водночас Палата представників виявила готовність негайно перейти до другого голосування без перерви. Джонсон тим часом намагався домовитися з тими, хто утримується. У результаті двоє республіканців, які спочатку голосували проти нього, все ж змінили свої голоси. Завдяки чому, Джонсон під час повторного голосування зміг отримати необхідні 218 голосів підтримки.

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Теги: Майк Джонсон вибори у США Руслан Стефанчук Верховна Рада США

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