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«Прив’язувала петарди до хвостів». Суддя «МастерШеф» потрапила у скандал через насилля над котами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Мартиновська вразила мережу спогадами зі свого дитинства
фото: скриншот Марія Єфросініна/YouTube

Ольга Мартиновська та Марія Єфросиніна вибачилися перед українцями через скандальне інтерв'ю

Суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал після заяв про своє дитинство в розмові з Марією Єфросініною. Шеф-кухарка розповіла про знущання з тварин, що обурило мережу. Усі деталі скандалу розповідає «Главком».

Заяви Ольги Мартиновської про жорстоке поводження із тваринами

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Ольга Мартиновська під час розповіді про спогади зі свого дитинства згадала, як кидала котів через дах та прив’язувала до їхніх хвостів петарди. «Висіла на заборах, на деревах, головою вниз. Кидала котів через дах, бігла їх ловити. Або петарди прив’язувала до хвостів котячих. Шибеником була», – висловилася шеф-кухарка.

Реакція мережі на історію Ольги Мартиновської

Фрагмент зі словами Ольги Мартиновської, де вона розповіла про жорстоке поводження з тваринами, розлетівся мережею. Зокрема, в соцмережі Threads з’явилися різні дописи, де українці критикували шеф-кухарку:

  • «Це треба бути психічно хворою, щоб розважатися кидати котів через паркан і петарди до хвостів прив’язувати, це садизм і відсутність емпатії, що є ознакою».
  • «Ольга Мартиновська, вас там головою роняли в дитинстві? Боже, дивилась я той «МастерШеф» і ніколи б не подумала, що ця людина – живодерка. Як тепер взагалі дивитися це шоу і сприймати її як людину? Фу. Мені погано».
«Прив’язувала петарди до хвостів». Суддя «МастерШеф» потрапила у скандал через насилля над котами фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Ну і я лазила по деревах, але тварин ніхто не ображав, навпаки, якщо хтось бачив, що мучать тварин, то кривдник отримував значну дозу прочуханів».
«Прив’язувала петарди до хвостів». Суддя «МастерШеф» потрапила у скандал через насилля над котами фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Я, яка в дитинстві мріяла про свій власний притулок для тварин і яка брала собак із різних вулиць, міст. І завжди брали безпритульних до себе. Дивно це чути».

Також глядачів обурили не лише заяви зірки, але й те, з якою інтонацією вона про це розповідала. Зокрема, під час інтерв’ю Мартиновська згадувала про знущання з тварин з посмішкою на обличчі:

  • «Просто не розумію, як можна це розповісти з таким захватом і веселою посмішкою».
  • «Ну і взагалі, як таке можливо зробити?»
«Прив’язувала петарди до хвостів». Суддя «МастерШеф» потрапила у скандал через насилля над котами фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Це не шибеник, це живодер називається. Як можна живу тваринку за хвіст кидати чи петарди привʼязувати. Це просто казна що. І це переможниця «МастерШеф», на яку діти рівняються. Нахіба це в ефірі казати? Щоб що?»
  • «Петарди до хвостів котів? Я в дитинстві теж багато чого робила, але не розумію, як можна додуматися до такого знущання з тварин і ще й так весело про це розказувати».
«Прив’язувала петарди до хвостів». Суддя «МастерШеф» потрапила у скандал через насилля над котами фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Ка***ь, якщо що, і слухати про знущання з тварин зовсім не смішно».
  • «Мені фізично погано від того, як весело ця жінка про це говорить. Волосся дибом стає».

Реакція Марії Єфросиніної на хейт

Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал після інтерв'ю з Марією Єфросініно
Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал після інтерв'ю з Марією Єфросініно
фото: скриншот Марія Єфросініна/YouTube

Під хвилю хейту потрапила й Марія Єфросиніна, авторка інтерв’ю. За словами інтерв’юєрки, вона та Мартиновська розуміють, що «одна з фраз, яка прозвучала в інтерв’ю, викликала негативну реакцію». Тож цей фрагмент видалили з відео.

«Прив’язувала петарди до хвостів». Суддя «МастерШеф» потрапила у скандал через насилля над котами фото 5
фото: скриншот Іnstagram.com/mashaefrosinina

Також ведуча назвала висловлювання своєї гості «гіперболізованим», що також викликало обурення серед користувачів. «Ні я, ні Оля не підтримуємо жорстоке поводження з тваринами та будь-які дії, що можуть завдати їм болю чи страждань. Фраза, яку ви чули в початковій версії інтерв’ю, була невдалою гіперболою з боку гості, а не реальною історією її дитинства. Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні та не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин. Ми прибираємо цей епізод з інтервʼю. Перепрошуємо всіх, кого це могло образити або засмутити», – йдеться в коментарі Єфросиніної.

Вибачення Ольги Мартиновської

Шеф-кухарка перепросила за свої слова
Шеф-кухарка перепросила за свої слова
фото: скриншот Іnstagram/olga_martynovska

Після того, як скандал навколо висловлювань Ольги Мартиновської набрав обертів, вона вийшла на зв’язок. Шеф-кухарка перепросила за свої слова та «неприємні відчуття», яких зазнали глядачі під час перегляду її інтерв’ю.

Ольга Мартиновська також зауважила, що її слова були гіперболізацією. «Хочу вибачити, попросити вибачення за гіперболізацію цієї історії, реакції. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Вибачте, що так сталося, що ви це почули й дізналися про мене. Вибачте, що я, неконтрольовано розповідаючи про себе, сказала те, що було. Не пропагую, не підтримую знущання з тварин, насилля над ними. Тільки захист і любов мають бути стосовно них. Я дуже перепрошую, що зачепила ваші почуття. Такого більше не повториться. Дякую за розуміння», – сказала кухарка в Instagram-stories.

Нагадаємо, в Україні судять військовослужбовицю, яку підозрюють в ухиленні від служби під виглядом лікування. За даними слідства, під час нібито перебування у стаціонарі вона фактично брала участь у зйомках кулінарного шоу «МастерШеф».

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Теги: скандал тварини Мастер Шеф Маша Єфросиніна

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«Прив’язувала петарди до хвостів». Суддя «МастерШеф» потрапила у скандал через насилля над котами
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