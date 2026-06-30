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«Спитав, чи дорога каблучка». Денисенко розповіла, як син відреагував на її заручини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Денисенко заручилася з Савранським
фото: natalka_denisenko/Instagram

Акторка виховує восьмирічного сина Андрія від шлюбу з Андрієм Федінчиком

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася, як син сприйняв її заручини з бізнесменом Юрієм Савранським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її інстаграм-сторіз.

«Приймаємо вітання з заручинами. Вчора вона йому сказала «так» біля храму Аполона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра», – зазначила підписникам акторка.

Артистка опублікувала фото з моменту освідчення, на якому видно, що поруч був і її син.

Підписники поцікавилися, якою була реакція сина на заручини. У відповідь Денисенко написала: «Спокійно. Андрійко взагалі дуже стриманий в емоціях. Спитав, чи дорога каблучка. Він не розумів, навіщо робити таку пропозицію, бо Юра і так вже мій чоловік. Синочок дуже звик до Юри і він на нього дуже гарно впливає».

«Спитав, чи дорога каблучка». Денисенко розповіла, як син відреагував на її заручини фото 1

Акторка виховує восьмирічного сина Андрія від шлюбу з Андрієм Федінчиком. Своєю чергою, Юрій Савранський є батьком двох дітей – старшої доньки та молодшого сина.

Нагадаємо, що у лютому українська акторка Наталка Денисенко вперше після розлучення з актором Андрієм Федінчиком зізналася, скільки перебуває у нових стосунках. Вона перебуває у стосунках з підприємцем Юрієм Савранським.

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Теги: весілля Наталка Денисенко

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