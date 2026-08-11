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«Треш якийсь». Олена Мозгова емоційно відреагувала на заяви Олі Полякової

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Мозгова відхрестилася від тих, хто підтримує Полякову
колаж: glavcom.ua

Олена Мозгова звернулася до українців у своєму дописі

Продюсерка Олена Мозгова прокоментувала інтерв'ю співачки Олі Полякової та висловила свою думку про позицію артистки у Facebook, пише «Главком».

Олена Мозгова закликала своїх читачів, які підтримують або ж співчувають Олі Поляковій, відписатися від неї. «Це, курва, треш якийсь. Согражданє і співчуваючі! Відпишіться від мене, забаньте, але дайте спокій моїм нервам, щоб я не бачила то все і всіх, хто підтримує інтервʼю і «позицію» Олі…» – зазначила Мозгова.

«Треш якийсь». Олена Мозгова емоційно відреагувала на заяви Олі Полякової фото 1
фото: Олена Мозгова /Facebook

Коментуючи інтерв'ю співачки, Олена Мозгова зауважила, що за роки війни не всім вдалося осягнути всього, що відбувається в країні.

«Чесно, ніхєра ніхто не зрозумів з вас нічого, на хз який рік війни… Ідіть з миром… І кудись подалі від мене», – резюмувала продюсерка.

Як розповідав «Главком», українська співачка Оля Полякова втрапила в черговий скандал після свого інтервʼю Раміні Есхакзай. Зірка висловилася про свободу слова та мобілізацію в Україні. «Ми стільки років боремося за свободу, але іноді самі заганяємо один одного в якийсь «совок», де кожен твій крок чи фото – це привід для «зради», – заявила зірка. Цими словами та окремим коментарем про роботу ТЦК співачка обурила українців.

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До слова, українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення під час міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. Причиною хвилі критики став ролик, у якому артистка з’явилася разом із музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим).

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Теги: скандал Оля Полякова інтерв'ю шоубіз

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