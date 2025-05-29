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Бужинська проти Бучинської. Співачки, у прізвищах яких відрізняється одна літера, заочно поскандалили

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Катерина Бужинська (зліва) звинуватила Наталю Бучинську (з права) у «проплачених інтерв’ю»
колаж: glavcom.ua

Катерина Бужинська звинуватила Наталю Бучинську у «проплачених інтерв’ю» та згадала Антимайдан

Український шоу-бізнес знову сколихнув скандал: співачка Катерина Бужинська різко розкритикувала свою колегу по сцені Наталю Бучинську, звинувативши її у «проплачених інтерв’ю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Катерини Бужинської.

Катерина Бужинська висловила обурення некомпетентністю інтерв'юерів, які, на її думку, уникають незручних питань до зірки Антимайдану Наталі Бучинської, яка розпочинала кар'єру за сприяння тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Білоконя.

Конфлікт розгорівся після інтерв'ю Наталі Бучинської, де ведуча порушила тему схожості прізвищ співачок, запитуючи про «людину з максимально схожим прізвищем», яка «теж за вайбом або атмосферою, образом теж намагається підігнати».

У відповідь Наталя Бучинська заявила, що така співзвучність імен їй «заважає» і жартома підкреслила: «Бучинська, я народилась з цим прізвищем, а прізвище-псевдонім Бужинська - це придуманий тодішнім продюсером Катерини Бужинської від якогось там графа, але то їх історії». Вона також висловила нерозуміння, чому не можна було знайти «якесь інше прізвище».

Катерина Бужинська не забарилася з відповіддю, опублікувавши гнівний допис. Вона звинуватила ведучу в повній некомпетентності, зазначивши, що та «навіть не поцікавилася, що я на 10 років раніше почала свою кар’єру».

«І Наталка вигадує про «псевдонім» – коли це прізвище моєї мами!», – написала Катерина Бужинська, спростовуючи заяву Бучинської щодо походження її прізвища.

Найбільше ж обурення Катерини викликали «проплачені інтерв’ю і жодного незручного запитання» до Наталі Бучинської. Вона прямо запитала: «А як же співи з Кобзоном, та виступ на Антимайдані? А ще питання де допомога ЗСУ?» Цим Катерина Бужинська чітко натякнула на проросійську позицію Наталі Бучинської, яка активно підтримувала владу Януковича та виступала на згаданих заходах.

На завершення свого звернення Катерина Бужинська звернулася до своїх підписників: «Чи є тут мої підписники, які слідкують за моєю творчістю з 1996 року?», підкреслюючи свою багаторічну та послідовну кар’єру на українській сцені.

Народну артистку Наталію Бучинську, яка народилася у Львові, а виросла у Тернополі, довгі роки критикують за участь у концертах на підтримку Антимайдану.

Співачці дорікають тим, що вона начебто не заслужила на свої почесні звання. За однією з версій, Бучинська отримувала їх як солістка ансамблю пісні і танцю МВС за протекцією верхівки Міністерства внутрішніх справ часів Кучми, зокрема глави відомства Миколи Білоконя. Наприклад, звання Народна Бучинській було присвоєно вже у самому кінці каденції Кучми, коли на вулиці гриміла Помаранчева революція. Тоді співачка стала наймолодшою володаркою цього звання в історії України.

У Бучинської також є військове звання. Станом на 1999 рік вона була прапорщиком. У 2004-му Бучинська закінчила Київську академію внутрішніх справ вже у званні майора міліції.

Сама Наталія Бучинська запевняє, що не брала участі в Антимайдані після трагічних подій 30 листопада 2013-го.

«Виступ відбувався у Києві 29 листопада під гаслом «Збудуємо Європу в Україні». Після жорстоких подій наступного дня та побиття на Майдані, Наталія Бучинська жодного разу не брала участь у заходах Антимайдану та категорично відмовилась від будь-яких виступів», – заявляла пресслужба співачки.

Наталя Бучинська також співпрацювала з Йосипом Кобзоном, записуючи з ним дуети, зокрема пісню «Последняя любовь» у 2011 році.

У 2020 році Бучинська фестивалила разом з Газмановим та російськими артистами у Білорусі. Тоді «Слов'янський базар у Вітебську» окрім білоруських та російських виконавців, відвідали й українські артисти, деякі навіть виступили на одній сцені з представниками країни-агресорки. Зокрема до складу журі, яке очолив пропутінський російський виконавець Олег Газманов, увійшла Народна артистка України Наталія Бучинська. Вони разом оцінювали молодих виконавців у традиційному конкурсі співаків.

На зустрічі з журналістами у Вітебську співачка розказала, що з радістю зустрічається зі своїми колегами, з якими разом виступала на конкурсній сцені. До слова, Газманов вітав окупацію Криму та виступав на окупованому півострові та в окупованому Донецьку.

Додамо, що у 2001 році співачка вийшла заміж за військовослужбовця Олександра Якушева (з 2004 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, з 2020-го до 2023 року був заступником глави СБУ), у 2002-му артистка народила дочку Катерину.

Нагадаємо, 18 лютого, українська співачка Наталія Бучинська відзначила особливу дату – рівно 30 років тому вона вперше вийшла на професійну сцену. Артистка поділилась відео з першого виступу на великій сцені.

До слова, продюсер, Народний артист України та ексчоловік Бужинської Юрій Квеленков розповів, як співачка Таїсія Повалій намагалася знищити конкурентку – Катерину Бужинську (Ящук), яка тільки розпочинала свою карʼєру. 

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Теги: Наталія Бучинська Катерина Бужинська скандал

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