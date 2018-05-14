  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Тизер украинского комикса об отважном хомяке стал вирусным

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:57
    • Розсилка
    &laquo;Княжа воля. Легенди Хом&rsquo;якиєва&raquo;
    «Княжа воля. Легенди Хом’якиєва»

    Графический роман рассказывает альтернативную историю Киевской руси

    Широкую популярность в сети приобрел тизер нового украинского комикса «Княжа воля. Легенди Хом’якиєва», который рассказывает о приключениях доблестного хомяка, пишет «Главком».

    Сюжет комикса разворачивается во времена Киевской Руси. Много лет прошло с тех пор, как наши предки спаслись от страшного бедствия мира Великанов и построили Хомякиев в самом сердце Исконного леса. Долгое время наш край процветал под властью мудрого князя Морквослава.

    Но однажды, таинственным образом, князь исчез. Беды заполонили наши земли, и мрак притаился в зарослях. Однако не все потеряли надежду – нашлись смельчаки, готовые спасти Хомякиев.

    Главные герои этого сюжета – отважные хомяки, которым придется отыскать ответы на таинственные вопросы и загадки нашего мира.

    Этот 40-страничный графический роман выйдет в этом месяце и станет продолжением серии комиксов об альтернативной истории Украины.

    Читайте также: Шальная классика: Скандальные коллажи с персонажами легендарных полотен от Барри Кайта.
    Читайте також
    книги дитяча книга искусство Наш край
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ