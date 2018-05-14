Тизер украинского комикса об отважном хомяке стал вирусным

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Княжа воля. Легенди Хом’якиєва»

Графический роман рассказывает альтернативную историю Киевской руси

Широкую популярность в сети приобрел тизер нового украинского комикса «Княжа воля. Легенди Хом’якиєва», который рассказывает о приключениях доблестного хомяка, пишет «Главком».

Сюжет комикса разворачивается во времена Киевской Руси. Много лет прошло с тех пор, как наши предки спаслись от страшного бедствия мира Великанов и построили Хомякиев в самом сердце Исконного леса. Долгое время наш край процветал под властью мудрого князя Морквослава.

Но однажды, таинственным образом, князь исчез. Беды заполонили наши земли, и мрак притаился в зарослях. Однако не все потеряли надежду – нашлись смельчаки, готовые спасти Хомякиев.

Главные герои этого сюжета – отважные хомяки, которым придется отыскать ответы на таинственные вопросы и загадки нашего мира.

Этот 40-страничный графический роман выйдет в этом месяце и станет продолжением серии комиксов об альтернативной истории Украины.