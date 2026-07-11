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У Затоці чоловік побив ветерана після зауваження про російську музику: поліція відкрила справу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Затоці чоловік побив ветерана після зауваження про російську музику: поліція відкрила справу
Сергій Пігура перебуває на стаціонарному лікуванні
фото з відкритих джерел

Колишній військовий отримав важкі травми – струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку, а також накладені на обличчя шви

На одній з баз відпочинку у курортному селищі Затока, що на Одещині, відпочивальник побив ветерана АТО по голові металевою палицею. Його шпиталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Подія сталася ввечері минулого тижня. За даними правоохоронців, двоє чоловіків почали сваритися, внаслідок чого почалася бійка. Ветеран зазнав травми голови та був доставлений до лікарні.

Як розповів «Суспільному» потерпілий Сергій Пігура, 4 липня він приїхав із дружиною та двома дітьми на відпочинок до Затоки. Спочатку родина почула російську музику на території готелю, однак згодом її вимкнули. Увечері, коли вони збиралися на пляж, музика знову почала лунати з колонки одного з відпочивальників.

Після зауваження Сергія між чоловіками почався конфлікт:

«Я сказав дружині викликати поліцію. Не бив його, лише утримував, щоб він заспокоївся. Коли відпустив, він одразу взяв трубу і з двох рук ударив мене по голові. Потім ще раз. Я втратив свідомість. Уже лежачи на землі, чув, як діти плакали, а дружина закривала мене собою», – сказав Сергій.

Дружина потерпілого Катерина Пігура стверджує, що нападник душив її чоловіка арматурою на очах у двох маленьких дітей. У результаті Сергій отримав важкі травми – струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку, а також накладені на обличчя шви.

Тим часом, Віктор Стопчинський, який, за словами Катерини Пігури, напав на Сергія, виклав свою версію конфлікту. Мовляв, до нього підійшов чоловік і зробив зауваження через музику, яку він слухав. За словами Стопчинського, чоловік також чіпав його речі. Після цього між ними виникла словесна перепалка:

«Я вже просто морально не витримав. Пару разів його ударив, там якась палка валялась. Ніякі там арматури не діставав, це все брехня. Я біля мангалів був, яка арматура, моя машина стояла звідти за 50 метрів. Там якась палка валялась, що в мангалі ковирятися. Вони мене вже, коли дістали, коли вирвався, два рази палкою ударив його. Ну і все. І от це все закінчилося», – заявив підозрюваний у нападі.

За фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Точний характер і ступінь тяжкості травм установлять судово-медичні експерти. Досудове розслідування наразі триває, поліція з'ясовує всі обставини інциденту.

Раніше в Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium пролунала російська музика. Інцидент викликав широкий резонанс.

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Теги: ветеран музика відпочинок бійка розслідування поліція Затока конфлікт

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