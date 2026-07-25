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Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій
фото: Музей Ханенків

Від сольних концертів до драматичних прем’єр: «Главком» підготував путівник головними подіями Києва з 27 липня по 2 серпня.

Цими днями на містян чекають виступи Олександра Пономарьова та Володимира Дантеса під відкритим небом, атмосферний вечір аргентинського танго у сяйві свічок, а також фотопроєкт «Монохром» у Національній картинній галереї. Любителям театру варто звернути увагу на пронизливу історію «Сірі бджоли» за романом Андрія Куркова та життєвий мюзикл «Худну з понеділка». Детальніше про те, де і як провести ці дні у столиці – розповідає «Главком».

Зміст

Концерти

Концерт Олександра Пономарьова

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 1

Наприкінці липня у столичному Feels Garden виступить народний артист України Олександр Пономарьов. Програма вечора складатиметься з найвідоміших композицій виконавця, які вже стали частиною української музичної сцени. За словами організаторів, на слухачів чекає живий звук та оновлене звучання улюблених хітів.

Коли: 31 липня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт Володимира Дантеса

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 2

2 серпня у новому open air-просторі на території ВДНГ відбудеться виступ співака Володимира Дантеса. Майбутній концерт стане другим великим сольним виступом артиста у столиці цього року – після березневого концерту. Програма заходу включатиме оновлене звучання, виступ у супроводі живого бенду та нові композиції.

Зокрема, навесні 2026 року виконавець презентував мініальбом «Треба йти», до якого увійшли шість треків, серед яких – саундтрек до історичного трилеру «Всі відтінки спокуси».

Коли: 2 серпня, 19:00.

Місце проведення: Простір «Де, Що, Інше», просп. Академіка Глушкова, 1, за першим павільйоном.

Виставки

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 3

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставковий проєкт ««онохром»

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 4

У Київській національній картинній галереї 24 липня розпочав роботу виставковий проєкт «Монохром». Експозиція об'єднала роботи 26 фотохудожників у межах IV Міжнародного фотобієнале «Українська художня фотографія».

Головним концептуальним викликом для митців стала відмова від кольору на користь монохромної зйомки. Експозиція висвітлює еволюцію фотомистецтва – від ручних технік середини ХІХ століття до сучасних цифрових технологій друку. У межах проєкту представлені портрети, ботанічні натюрморти, колажі та архітектурна фотографія.

Куратором та засновником виставки виступив фотохудожник і мистецтвознавець Андрій Котлярчук. «Проєкт «Монохром» – це спроба повернутися до витоків фотографії. За допомогою різних візуальних мов і художніх практик митці пропонують власне бачення світу. Рука художника відсікає зайві кольори, щоб глядач міг зосередитися виключно на творі», – зазначив він.

Коли: з 24 липня.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

Музичні вечори

Джаз під зорями Jazz & Broadway

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 5

У Київському Планетарії відбудеться повнокупольний концерт Jazz & Broadway, присвячений американській музиці та мюзиклам 1940-1950-х років. Програма супроводжуватиметься сферичними відеопроєкціями на куполі планетарію.

У виконанні колективу The Jazzy Sisters and Band прозвучать композиції з бродвейських постановок та кінострічок, зокрема Chicago, Kiss Me, Kate, The Pajama Game та Some Like It Hot. Тривалість концерту в Зоряній залі становить 60 хвилин.

Коли: 30 липня, 19:30. Вхід на локацію відкривається о 19:00.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Roxanne – магічний вечір танго у сяйві свічок

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 6

У столиці відбудеться концерт струнного колективу Graff Quartet під назвою «Roxanne. Вечір танго». Подія пройде у форматі вечірнього виступу на локації біля води.

Програма заходу об'єднує аргентинське танго, класичні твори Астора П’яццолли, а також рок- та поп-хіти, аранжовані в ритмах танго. Після завершення музичної частини відвідувачі матимуть змогу залишитися в лаунж-зоні на верхній палубі майданчика.

Коли: 31 липня, 18:00.

Місце проведення: Магічний човен, Венеціанський острів, 1.

Театри

Вистава «Сірі бджоли»

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 7

У київському Театрі на Подолі відбудеться показ драматичної вистави «Сірі бджоли». Постановка створена за однойменним романом українського письменника Андрія Куркова, який особисто адаптував свій твір у п’єсу спеціально для цього театру.

В основі сюжету – історія двох останніх жителів села, яке опинилося в «сірій зоні» між підконтрольною Україні та окупованою територіями. Герої, які все життя мали складні стосунки, змушені співіснувати на межі двох світів, де кожні з побутових рішень розводять їх по різні боки лінії розмежування.

Коли: 28 липня, 18:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Худну з понеділка»

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 8

У столиці відбудеться показ мюзиклу, в основі якого – історія колишніх учасниць телевізійного шоу про зниження ваги. Сценарій вистави написала драматургиня Ольга Мацюпа на основі реальних історій, а режисеркою та автором ідеї виступила Ярослава Кравченко.

За сюжетом, героїні зустрічаються через два роки після завершення проєкту на похороні колеги, яка померла за дивних обставин. Кожна з жінок отримала лист від покійниці, що змусив їх зібратися разом.

Проєкт реалізовано за підтримки «Українського Жіночого Фонду».

Коли: 30 липня. 18:30.

Місце проведення: Театр «Браво», вулиця Олеся Гончара, 79.

Вистава «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 9

У Театрі на Подолі відбудеться вистава за твором Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Ми знаємо цю книгу зі шкільної програми, але письменник поставив в ній питання, на яке і тепер важко знайти відповідь. Місце подій перенесено в тюрми, де молоді люди відбувають покарання за скоєні злочини. Саме ці герої знають напевне – чому хороші та чесні люди можуть вбити та пограбувати.

Коли: 30 липня, 18:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Як продати чоловіка»

Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій фото 10

У суботу відбудеться показ комедійної вистави «Сватання монтера», створеної за мотивами творів Михайла Зощенка. Режисером-постановником вистави виступив Віталій Кіно.

В основі сюжету – сатирична історія про побутові взаємини, людські вади та фінансовий розрахунок у сімейному житті. За словами організаторів, вистава витримана у жанрі класичної комедії із гострими діалогами та щасливим фіналом.

Коли: 2 серпня, 17:00.

Місце проведення: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

Теги: Київ музика відпочинок музеї культура театр виставка концерт вистава

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