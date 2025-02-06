Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Прокурори передали до суду справу зрадниці Повалій

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У 2023 році Повалій отримала російське громадянство
фото: society.comments.ua

Артистка активно виступає на підтримку російського диктатора Володимира Путіна РФ

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно співачки та колишньої народної депутатки Таїсії Повалій за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Повалій у 2014 році виїхала до Росії, де й нині живе та провадить творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році отримала російське громадянство.

Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку російського диктатора Володимира Путіна РФ. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях.

«Обвинувачена охоче дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх «зомбованими нацистами»», – наголошує Офіс генпрокурора.

За матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів: 

  • семи земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га;
  • житлового будинку загальною площею 442 кв. м;
  • домоволодіння загальною площею 101 кв. м;
  • двох транспортних засобів;
  • чотирьох одиниць зброї;
  • майнових прав на музику та слова до дев'яти творів.

Як відомо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформації про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Також відомо, що співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.

Читайте також:

Теги: Таїсія Повалій суд Офіс Генерального прокурора співачка СБУ росія колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антон Спіцин загинув у бою за Україну
На фронті загинув командир «Гострих Картузів» Антон Спіцин
3 лютого, 18:27
Сьогодні день народження у судді Конституційного суду Олега Первомайського
Мережа вітає суддю Конституційного суду з днем народження. Чим оригінальним прославився Первомайський
31 сiчня, 11:17
Добрі дрони дістали російський Новозибків
Горіла «Дружба», палала. Деталі нічного удару по російському нафтопроводу Агресор
30 сiчня, 19:27
В одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль, будівлю кафе та паркан
Пошкоджено автівки, кафе, будинки. Наслідки атаки РФ на Київщину (фото)
23 сiчня, 09:18
Новий договір діятиме 20 років
Після КНДР Росія уклала договір про «всеосяжне партнерство» з Іраном
17 сiчня, 18:44
Помічник диктатора заявив, що Росія не збирається повертати захоплені українські території
Кремль повідомив, з ким Путін говоритиме про завершення війни в Україні
14 сiчня, 16:18
Буде перейменовано 103 об'єкти
Декомунізація: парламент підтримав перейменування понад сотні судів
14 сiчня, 15:45
Російське ППО нібито за ніч перехопило та знищило 85 безпілотників
РФ вночі атакували понад 80 дронів. Кілька аеропортів призупинили польоти
11 сiчня, 07:52
Син військового спричинив ДТП
На Вінниччині оштрафували військового за провину сина: що скоїв підліток
9 сiчня, 17:41

Шоу-біз

Прокурори передали до суду справу зрадниці Повалій
Прокурори передали до суду справу зрадниці Повалій
Каньє Вест втратив $20 млн через «голу» сукню своєї дружини
Каньє Вест втратив $20 млн через «голу» сукню своєї дружини
Ставки на Нацвідбір на Євробачення-2025: кому пророкують перемогу букмекери
Ставки на Нацвідбір на Євробачення-2025: кому пророкують перемогу букмекери
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Абіє: співачка, яка пережила серйозну травму напередодні конкурсу
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Абіє: співачка, яка пережила серйозну травму напередодні конкурсу
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років
Дружина Кулеби розказала, що пережила після того, як відкрила сексшоп
Дружина Кулеби розказала, що пережила після того, як відкрила сексшоп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
69K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
12K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
6320
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років
5066
Ердоган зробив заяву щодо завершення війни в Україні

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua