Прокурори передали до суду справу зрадниці Повалій

У 2023 році Повалій отримала російське громадянство

Артистка активно виступає на підтримку російського диктатора Володимира Путіна РФ

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно співачки та колишньої народної депутатки Таїсії Повалій за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Повалій у 2014 році виїхала до Росії, де й нині живе та провадить творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році отримала російське громадянство.

Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку російського диктатора Володимира Путіна РФ. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях.

«Обвинувачена охоче дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх «зомбованими нацистами»», – наголошує Офіс генпрокурора.

За матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів:

семи земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га;

житлового будинку загальною площею 442 кв. м;

домоволодіння загальною площею 101 кв. м;

двох транспортних засобів;

чотирьох одиниць зброї;

майнових прав на музику та слова до дев'яти творів.

Як відомо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформації про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Також відомо, що співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.