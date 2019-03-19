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    Шоу-биз

    Умер знаменитый советский режиссер фильмов «Весна на Заречной улице» и «Два Федора»

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    Марлен Хуциев - Умер знаменитый советский режиссер фильмов «Весна на Заречной улице» и «Два Федора»
    Марлен Хуциев
    moscowchanges.ru

    Марлен Хуциев ушел из жизни в возрасте 93 лет.

    Марлен Хуциев - режиссер легендарных советских кинолент «Весна на Заречной улице», «Два Федора» и «Застава Ильича», «Мне двадцать лет», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Послесловие», «Бесконечность», «Люди 41-го года», «Алый парус Парижа». Остался незавершенным фильм «Невечерняя».

    Об утрате сообщил Союз кинематографистов РФ. По информации СМИ, 16 марта режиссер попал в реанимацию Боткинской больницы в Москве. 

    Марлен Хуциев. Фото: ruposters.ru
    «Режиссер был доставлен в больницу из дома после того, как ему резко стало плохо. Медики подозревают, что у него могло произойти внутреннее кровотечение», - сообщали российские СМИ. Но врачи не смогли спасти режиссера и 19 марта он скончался. 

    Отпевание состоится  20 марта в 18:30 в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Москве, а прощание пройдет 21 марта в 11 часов в Большом зале Центрального Дома кинематографистов.

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