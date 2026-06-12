Святослав Вакарчук замилував мережу рідкісними фото з мамою
Артист показав кадри з мамою із рідного міста
Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук поділився світлинами з мамою з особистого архіву. Вони показалися в Мукачеві та замилували мережу спільними фото. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.
Святослав Вакарчук народився в Мукачеві. Зі своєю мамою Світланою Вакарчук співак має традицію – повертатися до рідного міста. Музикант розповів, як вони провели час разом.
«Вже традиційна поїздка з мамою в Мукачево. Години розмов про все: дитинство – і її, і моє, родинні історії, діти, внуки, родичі. Трохи про науку. Трохи про музику. Трохи про картини – мама готується до виставки. Традиційно випили кави в Ужгороді. Так, щоб і вашим, і нашим. Ужгород, до речі, чудовий. І дуже естетичний. Ну а потім – на батьківщину, у Мукачево», – йдеться у повідомленні.
У своєму місті Вакарчук має улюблене місце – це набережна біля річки Латориця. Деякі місця в Мукачеві повертають артиста в минуле. Він згадав прогулянки набережною із бабусею та те, як із татом зловив там сома.
«Мама знає там кожну вулицю. Я – суттєво менше. Для неї ці поїздки – це заряд дофаміну надовго. Для мене, якщо чесно, теж. Моє улюблене місце – набережна. Знаю, усі так і подумали. Коли я чую запах річки Латориці, у мене щось просто перевертається всередині. Згадую, як із бабусею Ніною тут гуляв у парку. Як із татом зловив сома просто біля набережної. Якісь підсвідомі образи, ледь видимі… Ти можеш виїхати з Мукачева, але частина його назавжди залишиться в тобі», – додав Святослав Вакарчук.
Українці під дописом співака залишали коментарі, де реагували на його фото із мамою. Також вони відзначили те, що артист не забуває своє рідне місто та подякували йому.
- «Дуже раді, що приїжджаєте в рідне Мукачево».
- «Як це приємно, ласкаво просимо завжди додому, на улюблену набережну».
- «Щаслива мама, мати такого сина – це Божа ласка».
- «Довгих років життя та здоров’я вашій мамі. Гарну людину виховала».
- «Мама – наше все».
- «Мама красива».
Нагадаємо, фронтмен гурту «Океан Ельзи» співак Святослав Вакарчук зустрівся зі своїми одногрупниками з університету. Артист показав світлини із зустрічі та поділився архівними фото зі свого студентського життя, він закінчив факультет Львівського національного університету у 1996 році.
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