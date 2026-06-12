Святослав Вакарчук замилував мережу рідкісними фото з мамою

Артист показав кадри з мамою із рідного міста

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук поділився світлинами з мамою з особистого архіву. Вони показалися в Мукачеві та замилували мережу спільними фото. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Святослав Вакарчук народився в Мукачеві. Зі своєю мамою Світланою Вакарчук співак має традицію – повертатися до рідного міста. Музикант розповів, як вони провели час разом.

«Вже традиційна поїздка з мамою в Мукачево. Години розмов про все: дитинство – і її, і моє, родинні історії, діти, внуки, родичі. Трохи про науку. Трохи про музику. Трохи про картини – мама готується до виставки. Традиційно випили кави в Ужгороді. Так, щоб і вашим, і нашим. Ужгород, до речі, чудовий. І дуже естетичний. Ну а потім – на батьківщину, у Мукачево», – йдеться у повідомленні.

Святослав Вакарчук зі своєю мамою фото: Святослав Вакарчук/Іnstagram

У своєму місті Вакарчук має улюблене місце – це набережна біля річки Латориця. Деякі місця в Мукачеві повертають артиста в минуле. Він згадав прогулянки набережною із бабусею та те, як із татом зловив там сома.

«Мама знає там кожну вулицю. Я – суттєво менше. Для неї ці поїздки – це заряд дофаміну надовго. Для мене, якщо чесно, теж. Моє улюблене місце – набережна. Знаю, усі так і подумали. Коли я чую запах річки Латориці, у мене щось просто перевертається всередині. Згадую, як із бабусею Ніною тут гуляв у парку. Як із татом зловив сома просто біля набережної. Якісь підсвідомі образи, ледь видимі… Ти можеш виїхати з Мукачева, але частина його назавжди залишиться в тобі», – додав Святослав Вакарчук.

Українці під дописом співака залишали коментарі, де реагували на його фото із мамою. Також вони відзначили те, що артист не забуває своє рідне місто та подякували йому.

«Дуже раді, що приїжджаєте в рідне Мукачево».

«Як це приємно, ласкаво просимо завжди додому, на улюблену набережну».

фото: скриншот Іnstagram/sviatoslav.vakarchuk

«Щаслива мама, мати такого сина – це Божа ласка».

«Довгих років життя та здоров’я вашій мамі. Гарну людину виховала».

фото: скриншот Іnstagram/sviatoslav.vakarchuk

«Мама – наше все».

«Мама красива».

Нагадаємо, фронтмен гурту «Океан Ельзи» співак Святослав Вакарчук зустрівся зі своїми одногрупниками з університету. Артист показав світлини із зустрічі та поділився архівними фото зі свого студентського життя, він закінчив факультет Львівського національного університету у 1996 році.