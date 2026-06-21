Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вакарчук показав своїх дітей
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

Святослав Вакарчук: Дуже дякую їхній прекрасній мамі Жені

Український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька показав своїх дітей – п'ятирічного сина Івана та чотирирічну доньку Соломію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артиста у Facebook.

«Я ніколи не думав, що в мене будуть найкращі дні на Землі. От коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Іванка та Соломійки… Народжені з різницею в рік і два дні, вони завжди відзначають їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово «разом» – це про них», – йдеться у повідомленні.

Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей фото 1

Вакарчук додав: «І єдине, чого, як тато, я їм бажаю, – це щоб вони прожили довге, щасливе й наповнене світлом життя. А чого ще може бажати тато? Їхнє щастя – моє щастя! А ще я дуже дякую їхній прекрасній мамі Жені. І в їхні дні народження. І кожного дня!».

Зауважимо, Святослав Вакарчук 19 червня 2021 року вперше став батьком. У нього народився син. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта. Первістка музиканта народила продюсерка провідної української продакшн-компанії Radioaktive Film Євгенія Яцута. У червні 2021 року Вакарчук повідомив про розрив стосунків із дизайнеркою Лялею Фонарьовою, зазначивши, що вони «завжди були, є і будуть близькими людьми». Вони прожили разом понад 20 років.

Згодом у 2022 році Вакарчук став батьком удруге. У музиканта народилася донька. Дівчинка з’явилася на світ 21 червня.

Нагадаємо, рік тому український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук уперше показав своїх дітей – сина Івана та доньку Соломію. Він зізнався, що дуже любить своїх дітей і щохвилини життя надихається ними.

Читайте також:

Теги: Святослав Вакарчук діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками
Сексуальне насильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду
18 червня, 19:36
Президент Швейцарії Гі Пармелін зустрів Джорджу Мелоні з її донькою у Женеві
Донька Джорджі Мелоні засоромилася перед камерами преси, сховавшись за мамою (відео)
17 червня, 20:21
Зруйнована квартира Максима Тимошенка
У Києві шахед залетів у кімнату доньки ректора Національної музичної академії (відео)
15 червня, 16:18
Польський уряд ухвалив пакет законів, що посилюють захист дітей в Інтернеті
Польський уряд заборонив школярам використовувати смартфони
5 червня, 10:09
Уже п’ятий рік День Києва проходить в умовах воєнного стану
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
31 травня, 20:36
Влада РФ запускає моніторинг настроїв школярів, студентів і молодих педагогів
Російські школи запустили опитування для учнів про Сталіна, Леніна та «традиційні цінності»
29 травня, 18:05
Ольга Сумська зі своєю донькою Антоніною Паперною
«Важка ситуація». Ольга Сумська висловилася про доньку, яка живе у РФ
29 травня, 11:26
Володимир Зеленський розповів про своїх дітей
Зеленський розповів, де перебувають його діти під час війни в Україні
27 травня, 17:46
Володимир Ращук відмовився коментувати тему свого розлучення з дружиною
Актор-воїн Володимир Ращук пояснив, чому його не було на хрестинах власного сина
25 травня, 18:11

Шоу-біз

Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей
Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей
Актор «Кварталу 95» Олександр Пікалов зізнався, що регулярно дарує своєму куму Зеленському
Актор «Кварталу 95» Олександр Пікалов зізнався, що регулярно дарує своєму куму Зеленському
Помер режисер «Друзів», якого всі називали Спілбергом ситкомів
Помер режисер «Друзів», якого всі називали Спілбергом ситкомів
Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва потрапив до лікарні
Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва потрапив до лікарні
Марія Єфросиніна перепросила в українців за скандальне інтерв’ю із суддею «МастерШеф»
Марія Єфросиніна перепросила в українців за скандальне інтерв’ю із суддею «МастерШеф»
Актор В’ячеслав Хостікоєв висловився про стосунки із сестрою, яка живе в РФ
Актор В’ячеслав Хостікоєв висловився про стосунки із сестрою, яка живе в РФ

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua