Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей

Святослав Вакарчук: Дуже дякую їхній прекрасній мамі Жені

Український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька показав своїх дітей – п'ятирічного сина Івана та чотирирічну доньку Соломію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артиста у Facebook.

«Я ніколи не думав, що в мене будуть найкращі дні на Землі. От коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Іванка та Соломійки… Народжені з різницею в рік і два дні, вони завжди відзначають їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово «разом» – це про них», – йдеться у повідомленні.

Вакарчук додав: «І єдине, чого, як тато, я їм бажаю, – це щоб вони прожили довге, щасливе й наповнене світлом життя. А чого ще може бажати тато? Їхнє щастя – моє щастя! А ще я дуже дякую їхній прекрасній мамі Жені. І в їхні дні народження. І кожного дня!».

Зауважимо, Святослав Вакарчук 19 червня 2021 року вперше став батьком. У нього народився син. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта. Первістка музиканта народила продюсерка провідної української продакшн-компанії Radioaktive Film Євгенія Яцута. У червні 2021 року Вакарчук повідомив про розрив стосунків із дизайнеркою Лялею Фонарьовою, зазначивши, що вони «завжди були, є і будуть близькими людьми». Вони прожили разом понад 20 років.

Згодом у 2022 році Вакарчук став батьком удруге. У музиканта народилася донька. Дівчинка з’явилася на світ 21 червня.

Нагадаємо, рік тому український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук уперше показав своїх дітей – сина Івана та доньку Соломію. Він зізнався, що дуже любить своїх дітей і щохвилини життя надихається ними.