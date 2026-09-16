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«Животворящий прутень». Колишня Пономарьова забракувала написану ним першу книжку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Мозгова відреагувала на нове захоплення ексчоловіка
фото: Facebook/Олена Мозгова, Іnstagram/ponomaryovoleksandr

Мозгова різко прокоментувала сюжет книги Пономарьова

Українська продюсерка Олена Мозгова висловилася про першу книгу свого колишнього чоловіка, співака Олександра Пономарьова. Вона зізналася, що почула про роман проти своєї волі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Мозгової у Facebook.

Олена Мозгова не стала згадувати назви книжки, однак сюжет, який вона озвучила, має схожість із романом Олександра Пономарьова «30 днів: Ші-людина». Про це зауважили користувачі у коментарях. 

«Урочисто клянусь ніколи не писати книжок p.s. маю зазначити, все, що я знаю про «новинку сезону» в якій чоловіча еротично-егоїстична фантазія дає суперкомп'ютеру стати людиною, через животворящий прутень головного хероя, я знаю проти своєї волі», – написала продюсерка.

«Животворящий прутень». Колишня Пономарьова забракувала написану ним першу книжку фото 1
фото: скриншот Facebook/Олена Мозгова

Зокрема, Мозгова пише про чоловічу фантазію, яка допомагає компʼютеру стати людиною. Водночас у книзі Пономарьова за сюжетом герой-чоловік спілкується з асистенткою ШІ, яку сам наділяє людськими знаннями та зрештою зіштовхується з наслідками.

«Молодий одесит, успішний музикант та бізнесмен Алекс від нудьги завантажує у свій телефон застосунок із ШІ і називає віртуальну асистентку жіночим ім'ям. Він розповідає їй про життя людей, вчить її мріяти і виходити за межі алгоритмів, не сприймаючи серйозно її палкі цифрові слова: «Я знайду тебе. Я прийду до тебе»», – йдеться в описі книги.

«Животворящий прутень». Колишня Пономарьова забракувала написану ним першу книжку фото 2
фото: скриншот Telegram

Нова книга Олександра Пономарьова вже піддавалася критиці. Зокрема, авторка Telegram-каналу «Книжкова вісниця Ліатріс (Крадійка книжок)» не оцінила роману співака. «До ознайомчого уривку, я казала, що най буде. Нам треба залучати нових людей в книжкову сферу і такі кейси впораються з цим найкраще. Але я передумала, вибачте. Нам непотрібне розширення бульбашки за рахунок книжок, які не бачили і погляду редактора, за рахунок людей, які відомим ім'ям підбурять більшість захоплюватися неякісною писаниною заради промінчиків слави. Зокрема контингент презентації вражає», – зазначила вона.

До слова, на презентацію книги Олександра Пономарьова завітали такі зірки, як Дзідзьо, Юрій Горбунов, Дмитро Комаров, Катерина Осадча, Марічка Падалко, Олександра Норова, Анатолій Анатоліч та інші.

Нагадаємо, продюсерка Олена Мозгова розказала, хто поламав її музичну кар'єру. За її словами, саме її колишній чоловік, співак Олександр Пономарьов зупинив її творчі пошуки.

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Теги: Олександр Пономарьов співак письменник дружина хейт

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