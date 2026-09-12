Куди сходити у Києві 14-20 вересня: дайджест культурних подій

Перший день роботи виставки «Свіже» Владислава Шерешевського у Київській картинній галереї

У Києві на Співочому полі триває квіткова виставка «Муркотлива Україна»

Наступний тиждень у Києві буде сповнений яскравих культурних і мистецьких подій. Містяни та гості столиці зможуть, зокрема, відвідати концерт O.Torvald й дискотеку 80-00-х на ВДНГ, повнокупольне шоу в Планетарії, оглянути виставку про Японію та рідкісні рукописи Лятошинського, а також переглянути бродвейський мюзикл «Цілуй мене, Кет!» та зіркову комедію «Сильні слабкі жінки».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 14-20 вересня.

Зміст

Концерти

Вечірка «Іт май лайф» на фестивалі Feels Garden Beer #9»

18 вересня у межах фестивалю Feels Garden Beer #9 відбудеться спеціальна тематична подія «Ітс май лайф», яка об'єднає два популярні формати в один вечір.

Організатори готують програму з танцювальних хітів 80–00-х років у поєднанні з крафтовим пивом від українських броварень та різноманітним фудкортом. Подія стане офіційним стартом першого дня фестивалю.

Коли: 18 вересня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт гурту O.Torvald на Feels Garden Beer #9

19 вересня на другий день фестивалю Feels Garden Beer виступить рокерський гурт O.Torvald.

Команда з 20-річною історією готує гучну та енергійну програму з головних хітів, що стали голосом покоління. Організатори обіцяють драйвовий живий виступ та справжнє рокове шоу просто неба.

Коли: 19 вересня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка «Муркотлива Україна». Головними героями експозиції стали квіткові інсталяції у вигляді українських котиків. Цього разу виставка поєднує квіти та образи пухнастих улюбленців. У композиціях можна побачити різних котиків – деякі з них можуть нагадати відвідувачам домашніх улюбленців або навіть самих себе.

За задумом авторів, «Муркотлива Україна» – це не лише історія про котів і квіти, а й своєрідний образ українців, які щодня працюють, мріють, допомагають одне одному, бережуть близьких та продовжують розвивати країну.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Співоче поле, вул. Івана Мазепи, 31.

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Фотовиставка World Press Photo 2026 у Довженко-Центрі

Виставка результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo відкрита у Довженко-Центрі. В експозиції переможні роботи, відібрані незалежним журі. Це важливі зразки фотожурналістики та документальної фотографії минулого року з різних куточків світу.

«Це можливість для наших глядачів дізнатись актуальні історії з різних континентів та побачити якісні приклади фотожурналістики», – зазначають організатори.

Коли: до 27 вересня

Місце проведення: Національний центр Олександра Довженка, вул. Васильківська, 1.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні та літературні вечори

Оркестр під зорями Star Sounds Cinematic Symphony

Київський Планетарій у межах мистецького проєкту ARTSpace™ та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на повнокупольне музичне шоу. Під керівництвом диригентки Тетяни Драник глядачі почують близько 40 відомих композицій у сетах «нон-стоп» – від класики Баха до саундтреків Ханса Ціммера. Музичний супровід доповнять світлові ефекти та проекції на куполі.

Коли: 19 вересня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Фортепіанний концерт «20 відтінків звуку»

20 вересня у культурному центрі «Печерськ Палац» відбудеться сольний фортепіанний концерт фіналіста шоу «Україна має талант» (Maestro Piano).

Головна особливість вечора – живий звук та формат імпровизаційного діалогу з публікою через музику роялю. У програмі – класичні та сучасні композиції, інтерактив із залом і подарунки від партнера Smart Food для п'ятьох випадкових гостей.

Коли: 20 вересня, 17:00.

Місце проведення: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких 3 (метро «Арсенальна»).

Театри

Вистава «Цілуй мене, Кет!»

Бродвейський мюзикл Коула Портера, відомого американського композитора, обійшов багато сцен світового театру. Це фактично постановка, зіграна в постановці. Герої мюзиклу – актори, що працюють над постановкою «Приборкання норовливої» У. Шекспіра. Ця забавна рекурсія надає йому ще більше символізму, чуттєвості і реалістичності. Адже це – життя звичайних людей і людей на сцені, життя кожного з нас, в якій трапляються найдивніші речі.

Герої сюжету – молодий режисер і актриса. Хлопцеві доводиться використовувати всю свою винахідливість і фантазію, щоб нарешті домогтися руки своєї ревнивої і темпераментної коханої. Тут є все – суперництво примадон, закулісні інтриги, службові романи і сценічні курйози.

Коли: 16 вересня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Тайна вечеря без Ісуса»

У столиці відбудеться показ документальної вистави «Тайна вечеря без Ісуса», створеної режисером Іваном Шараном у межах проєкту «Школа Ажнова».

Виставу поставлено за принципом вербатім: протягом трьох місяців актори спілкувалися з реальними людьми, досліджували їхній світогляд та переймали оригінальну манеру мовлення. Результатом стала постановка про покоління, яке опинилося у світі без готових відповідей і змушене самостійно брати відповідальність за власне життя.

Коли: 17 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Витсава «Бери од жизні всьо»

У столичному театрі «Золоті ворота» відбудеться показ життєвої комедії «Бери од жизні всьо» за творами Татусі Бо та Руслана Горового у постановці режисерки Тані Губрій.

Вистава занурює у повсякденну реальність, сповнену суржику, побутового гумору, життєвих провокацій та табуйованих тем. У центрі сюжету – прості й відкриті герої, які, вважаючи себе досвідченими у всіх сферах життя, із задоволенням повчають інших, як взяти від життя все саме тут і зараз.

Коли: 18 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Сильні слабкі жінки»

У столиці відбудеться показ комедійної вистави «Сильні слабкі жінки» у постановці режисерки Тані Губрій. У центрі сюжету – жіноча групова терапія під керівництвом психолога, де кожна героїня намагається знайти свій баланс між самостійністю, кар'єрою та бажанням бути слабкою і коханою поруч із чоловіком.

Вистава поєднує гумор, легкість та роздуми про те, як поєднати успішну самореалізацію зі щасливим сімейним життям і знайти ключ до гармонійних стосунків.

У ролях: Анна Кошмал, Дарія Петрожицька, заслужений артист України Ігор Рубашкін, Віра Кобзар, народна артистка України Анжеліка Гірич, Ксенія Вертинська.

Коли: 19 вересня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Нагадаємо, 18 вересня о 19:00 на ВДНГ відбудеться камерний концерт-розгадка «Тишком-нишком». Захід присвячений дослідженню природи пісні та її впливу на слухачів. Інформаційним партнером проєкту виступає «Главком». У програмі вечора – вісім композицій Миколи Бровченка у виконанні вокалістки та засновниці Goncharova Project Тетяни Гончарової та в аранжуваннях саунд-продюсера Костянтина Іоненка. Між виступами автор пояснюватиме, як пісні влаштовані зсередини, звідки береться мелодія та як на неї лягає слово.