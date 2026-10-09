Володимир Кличко отримав опіку над спадком Гейден Панеттьєр

Кличко має намір звернутися до поліції, щоб повернути зникле майно

Український боксер Володимир Кличко домігся тимчасової опіки над майном колишньої нареченої, акторки Гейден Панеттьєр. Їхня дочка Кая-Євдокія також взяла участь у судовому засіданні. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Судове засідання у справі спадку покійної Гейден Панеттьєр відбулося 8 жовтня у дистанційному форматі. Кая-Євдокія показалася перед камерою та підтвердила, що вона перебуває разом із батьком.

На засіданні адвокатка Кличка пояснила, що він просить надати йому додаткові повноваження. Йдеться про можливість залучати правоохоронців до розслідування та повернення майна Гейден Панеттьєр, яке, ймовірно, привласнила особа. Зазначається, що ця людина не є членом родини акторки.

Гейден Панеттьєр та Володимир Кличко мають спільну дочку Каю-Євдокію фото: Іnstagram.com/klitschko

Так, суд призначив Кличка тимчасовим опікуном над спадщиною Панеттьєр. Наступне засідання відбудеться 7 грудня, тоді присутність Каї-Євдокії буде необов’язкова.

Напередодні Володимир Кличко подав клопотання про отримання тимчасової опіки над спадком своєї доньки Каєю-Євдокією після смерті її матері, акторки Гейден Панеттьєр. Ці кроки з боку Кличка мали на меті захистити спадок своєї доньки, який оцінюють у $6 млн. А саме для того, щоб після завершення розслідування справи про смерть Гейден Панеттьєр її кошти перейшли Каї-Євдокії. Їхня донька є єдиною спадкоємицею своєї матері.

Також повідомлялося, спадок матері доньки боксера Володимира Кличка, американської акторки Гейден Панеттьєр, може опинитися під загрозою через податковий борг. Спортсмен намагається врятувати спадщину їхньої доньки Каї. Кличко має намір внести власні кошти для сплати податків, а після відкриття спадкової справи домагатиметься їх відшкодування.

Як писав «Главком», американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. 22 вересня стала відома офіційна причина смерті Панеттьєр. За висновком коронера, акторка померла через токсичну дію препаратів. Смерть акторки класифікували як нещасний випадок.

Водночас слідчі підозрюють, що до смерті Гейден Панеттьєр може бути причетна людина, яка продала їй психоактивні речовини, що викликали зупинку серця