Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Ексбойфренд був поруч. Матір Гейден Панеттьєр розповіла нові деталі про її смерть

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ексбойфренд був поруч. Матір Гейден Панеттьєр розповіла нові деталі про її смерть
Панеттьєр знайшли непритомною у житловому комплексі в Грінвіллі (Південна Кароліна) у неділю, 16 серпня

Матір Панеттьєр заявила, що вона «збилася зі шляху», оскільки в індустрії розваг «дуже важко залишатися вірним самому собі»

Браян Хікерсон, колишній бойфренд акторки та екснареченої легенди боксу Володимира Кличка Гейден Панеттьєр, перебував поруч із нею у день її смерті. Про це мати Панеттьєр Леслі Фогель розповіла в інтерв'ю NBC News, інформує «Главком».

Смерть Гейден Панеттьєр: що відомо

Cтосунки Хікерсонта та Панеттьєр, ймовірно, завершилися 2020 року на тлі звинувачень у домашньому насильстві – після цього чоловік був засуджений до чотирьох років умовно. Після цього пара неодноразово возз'єднувалася та розривала стосунки.

Про ці стосунки актриса, зокрема, розповідала у своїх мемуарах, що вийшли за три місяці до її смерті. Панеттьєр стверджувала, що одного разу Хікерсон побив її настільки сильно, що вона кілька тижнів не виходила з дому. За її словами, довгий час вона не наважувалася звернутися до поліції та повідомити про насильство.

Панеттьєр знайшли непритомною у житловому комплексі в Грінвіллі (Південна Кароліна) у неділю, 16 серпня.

Поліція та медична служба прибули за викликом до помешкання. Панеттьєр провели розширену серцево-легеневу реанімацію та непрямий масаж серця, проте врятувати її не вдалося.

NBC з посиланням на поліцейський звіт повідомляє, що у житловому комплексі на той момент перебували Хікерсон та його брат Зак. Хто з них зателефонував за номером 911, невідомо. Зак, згідно з документом, був «дуже емоційним», поки медики намагалися реанімувати Панеттьєр.

Браян Хікерсон показав поліції пакет із ліками, які актриса приймала цього дня. У звіті також йдеться про те, що до того, як медики констатували смерть Панеттьєр, той зовні залишався спокійним.

У понеділок, 17 серпня, було проведено розтин. Згідно з висновком судмедекспертизи, будь-яких травм, «які могли б сприяти настанню смерті, виявлено не було».

Коментар матері Гейден Панеттьєр Леслі Фогель

Мати актриси Леслі Фогель в інтерв'ю NBC підтвердила, що Хікерсон перебував поруч з її донькою в день смерті.

«Ця людина, від якої ми давно намагалися захистити її, була поруч із нею в момент смерті. Це був Браян Хікерсон. За Браяном тягнеться довга історія. У минулому він неодноразово потурав поведінці Гейден, і саме тому ми з її батьком вже давно турбувалися через нього і, відверто кажучи, через його сім'ю», – зазначила Фогель.

За жінки, Панеттьєр «збилася зі шляху», оскільки в індустрії розваг «дуже важко залишатися вірним самому собі».

Вона також розповіла, що востаннє розмовляла із дочкою у жовтні минулого року. Після цього вони деякий час підтримували зв'язок за допомогою повідомлень.

Нагадаємо, акторка Гейден Панеттьєр скаржилася на біль у спині протягом останнього року свого життя. Про смерть зірки повідомив її батько.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, – а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані», – йшлося в його заяві.

Зазначимо, американська акторка, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, Гейден Панеттьєр за кілька тижнів до своєї смерті публікувала низку дописів, один із яких був присвячений її розповіді про родину.

Панеттьєр дала виданню інтерв’ю під заголовком «Вона завжди обирала свою доньку».

Панеттьєр мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт – озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Пам’ятай титанів» та «Крик VI». Також роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй славу; сюжет серіалу обертався навколо гасла «Врятуй чирлідерку – врятуй світ».

Гейден Панеттьєрі відкрито розповідала про свої проблеми з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки у 2014 році.

Читайте також:

Теги: смерть Гайден Панеттьєрі Володимир Кличко акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадри з Троєкуровського кладовища у Москві
Вибух у Москві: відбулися похорони зятя російського командувача – ЗМІ
6 серпня, 17:11
Поліцейська, яка збила дитину у Прилуках
Поліцейській, яка на смерть збила шестирічну дівчинку в Прилуках, оголошено вирок
4 серпня, 15:33
Сердін брав участь у бойових діях у складі авіаційного загону так званої ПВК «Вагнер»
В Африці загинув один із адміністраторів Z-каналу «Воевода вещает»
14 серпня, 05:49
Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня у віці 36 років
Останні фото Гейден Панеттьєр: що акторка публікувала перед смертю
17 серпня, 13:54
У США зафіксували інфікування вірусом Бурбон
У США з’явилася нова загроза для людей через рідкісний вірус
2 серпня, 02:08
Віталіна Яровенко навчалась у Могилянці, загинула в ніч на 1 серпня від удару балістикою РФ
Росія вбила 20-річну Віталіну Яровенко, яка рятувала людей в ніч на 1 серпня у Києві. Дата прощання
3 серпня, 08:35
Кількість постраждалих в Києві після балістичного удару продовжує збільшуватися
У Києві зросла кількість жертв після балістичних ударів: серед поранених – підлітки
1 серпня, 04:56
Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося
У Бучанському районі під колесами потяга загинула жінка
4 серпня, 14:21
У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу
Пішов з життя легендарний тренер та гравець НБА
10 серпня, 09:30

Скотч. Спорт

Зірковий тенісист погорів на вживанні кокаїну
Зірковий тенісист погорів на вживанні кокаїну
Ексбойфренд був поруч. Матір Гейден Панеттьєр розповіла нові деталі про її смерть
Ексбойфренд був поруч. Матір Гейден Панеттьєр розповіла нові деталі про її смерть
Популярний фітнес-застосунок розкрив Ірану позиції військових США
Популярний фітнес-застосунок розкрив Ірану позиції військових США
Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася новим фото двомісячної доньки
Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася новим фото двомісячної доньки
У мережі завірусилося відео, на якому футбольні зірки зображенні в образі героїв з «Гаррі Поттера»
У мережі завірусилося відео, на якому футбольні зірки зображенні в образі героїв з «Гаррі Поттера»
Риба вкрала м'яч під час турніру з гольфу: як це сталося
Риба вкрала м'яч під час турніру з гольфу: як це сталося

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
78K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua