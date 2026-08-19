Ексбойфренд був поруч. Матір Гейден Панеттьєр розповіла нові деталі про її смерть

Матір Панеттьєр заявила, що вона «збилася зі шляху», оскільки в індустрії розваг «дуже важко залишатися вірним самому собі»

Браян Хікерсон, колишній бойфренд акторки та екснареченої легенди боксу Володимира Кличка Гейден Панеттьєр, перебував поруч із нею у день її смерті. Про це мати Панеттьєр Леслі Фогель розповіла в інтерв'ю NBC News, інформує «Главком».

Смерть Гейден Панеттьєр: що відомо

Cтосунки Хікерсонта та Панеттьєр, ймовірно, завершилися 2020 року на тлі звинувачень у домашньому насильстві – після цього чоловік був засуджений до чотирьох років умовно. Після цього пара неодноразово возз'єднувалася та розривала стосунки.

Про ці стосунки актриса, зокрема, розповідала у своїх мемуарах, що вийшли за три місяці до її смерті. Панеттьєр стверджувала, що одного разу Хікерсон побив її настільки сильно, що вона кілька тижнів не виходила з дому. За її словами, довгий час вона не наважувалася звернутися до поліції та повідомити про насильство.

Панеттьєр знайшли непритомною у житловому комплексі в Грінвіллі (Південна Кароліна) у неділю, 16 серпня.

Поліція та медична служба прибули за викликом до помешкання. Панеттьєр провели розширену серцево-легеневу реанімацію та непрямий масаж серця, проте врятувати її не вдалося.

NBC з посиланням на поліцейський звіт повідомляє, що у житловому комплексі на той момент перебували Хікерсон та його брат Зак. Хто з них зателефонував за номером 911, невідомо. Зак, згідно з документом, був «дуже емоційним», поки медики намагалися реанімувати Панеттьєр.

Браян Хікерсон показав поліції пакет із ліками, які актриса приймала цього дня. У звіті також йдеться про те, що до того, як медики констатували смерть Панеттьєр, той зовні залишався спокійним.

У понеділок, 17 серпня, було проведено розтин. Згідно з висновком судмедекспертизи, будь-яких травм, «які могли б сприяти настанню смерті, виявлено не було».

Коментар матері Гейден Панеттьєр Леслі Фогель

Мати актриси Леслі Фогель в інтерв'ю NBC підтвердила, що Хікерсон перебував поруч з її донькою в день смерті.

«Ця людина, від якої ми давно намагалися захистити її, була поруч із нею в момент смерті. Це був Браян Хікерсон. За Браяном тягнеться довга історія. У минулому він неодноразово потурав поведінці Гейден, і саме тому ми з її батьком вже давно турбувалися через нього і, відверто кажучи, через його сім'ю», – зазначила Фогель.

За жінки, Панеттьєр «збилася зі шляху», оскільки в індустрії розваг «дуже важко залишатися вірним самому собі».

Вона також розповіла, що востаннє розмовляла із дочкою у жовтні минулого року. Після цього вони деякий час підтримували зв'язок за допомогою повідомлень.

Нагадаємо, акторка Гейден Панеттьєр скаржилася на біль у спині протягом останнього року свого життя. Про смерть зірки повідомив її батько.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, – а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані», – йшлося в його заяві.

Зазначимо, американська акторка, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, Гейден Панеттьєр за кілька тижнів до своєї смерті публікувала низку дописів, один із яких був присвячений її розповіді про родину.

Панеттьєр дала виданню інтерв’ю під заголовком «Вона завжди обирала свою доньку».

Панеттьєр мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт – озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Пам’ятай титанів» та «Крик VI». Також роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй славу; сюжет серіалу обертався навколо гасла «Врятуй чирлідерку – врятуй світ».

Гейден Панеттьєрі відкрито розповідала про свої проблеми з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки у 2014 році.