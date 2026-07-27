Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото

Наталія Могилевська, Ольга Цибульська та Джамала показали свої архівні фото з юних та дитячих років

Співаки, актори, ведучі, журналісти та інші знаменитості дістали свої фото з сімейних альбомів та показали шанувальникам

Українські зірки взяли участь у флешмобі в Instagram. Знаменитості показали, як вони виглядали у дитинстві. Про це розповідає «Главком».

Зірки опублікували свої фото в Instagram-сторис. На кадрах можна побачити відомих українців у юні роки або в дитинстві та те, як вони виглядають зараз.

Наталія Могилевська

Народна артистка Наталія Могилевська показала фото зі шкільних років. На світлині вона тримає у руках буквар та позує у шкільній формі й з бантиками на голові.

Ольга Цибульська

Співачка Ольга Цибульська поділилася двома фото: на одному з них вона сидить та плескає у долоні, а на іншому зображена вже у старшому віці з двома косичками. На нових фото позує під час фотосесії у джинсовому вбранні.

Джамала

Співачка Джамала опублікувала ретро-фото з молодих років. У кадрі артистку можна побачити з квіткою у волоссі, у літньому одязі та з посмішкою на обличчі. Фото з теперішнього часу Джамала відтворила у дзеркалі, де вона також стоїть у повний зріст у спідниці та футболці.

Вікторія Білан

Акторка Вікторія Білан також долучилася до челенджу та опублікувала своє фото, де їй декілька років. На світлині зірка тримає на руках цуценя. Водночас на новому фото доросла Білан показалася на прем'єрі фільму.

Тетяна Песик

Акторка та комікеса Тетяна Песик показала своє фото з раннього дитинства. На ньому вона зображена в перші роки життя. Вона одягнена у в'язаний одяг та шапочку. На свіжому фото доросла Песик позує на березі річки у спідниці, сорочці та на підборах.

Laud

Український співак Laud також взяв участь у флешмобі та показав, як виглядав у дитячому віці. На фото він трохи насуплено дивиться, а на його плечах видніється дитячий наплічник.

Слава Дьомін

Блогер та інтерв'юер Слава Дьомін теж виставив своє дитяче фото. На ньому він має темне волосся та одягнений у вишиванку. На новому фото інфлюенсер позує на тлі дерева з лимонами та посміхається на камеру.

Анатолій Анатоліч

Ведучий Анатолій Анатоліч показав фото з ранніх років свого життя. На ньому зірка ще малюк: він дивиться у камеру, стиснувши губи, та позує з великими навушниками на голові.

Анатолій Анатоліч вирішив креативно поставитися до цього челенджу та відтворив своє дитяче фото й показався зі схожими навушниками, однак у нинішньому віці.

Соломія Вітвіцька

Ведуча Соломія Вітвіцька теж виставила сторис, де показала архівне фото. На ньому майбутня журналістка має довгий чубчик та уважно дивиться в об'єктив.

Катерина Усик

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина теж показала фото з особистого архіву. Вона опублікувала чорно-біле фото, де зображена в дитячі роки. Також дружина спортсмена показала нинішнє фото, де можна побачити, як вона схожа на себе маленьку.

Нагадамо, торік у своїх соцмережах представники українського шоу-бізнесу ділилися архівними фото з дитинства. Не оминули вони й тему 1 вересня. «Главком» показував, якими були зірки за шкільними партами, і який вигляд мають зараз.