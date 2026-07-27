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Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталія Могилевська, Ольга Цибульська та Джамала показали свої архівні фото з юних та дитячих років
колаж: glavcom.ua

Співаки, актори, ведучі, журналісти та інші знаменитості дістали свої фото з сімейних альбомів та показали шанувальникам

Українські зірки взяли участь у флешмобі в Instagram. Знаменитості показали, як вони виглядали у дитинстві. Про це розповідає «Главком».

Зірки опублікували свої фото в Instagram-сторис. На кадрах можна побачити відомих українців у юні роки або в дитинстві та те, як вони виглядають зараз.

Наталія Могилевська

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 1
фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка Наталія Могилевська показала фото зі шкільних років. На світлині вона тримає у руках буквар та позує у шкільній формі й з бантиками на голові.

Ольга Цибульська

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 2
фото: Іnstagram.com/cybulskaya/

Співачка Ольга Цибульська поділилася двома фото: на одному з них вона сидить та плескає у долоні, а на іншому зображена вже у старшому віці з двома косичками. На нових фото позує під час фотосесії у джинсовому вбранні.

Джамала

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 3
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала опублікувала ретро-фото з молодих років. У кадрі артистку можна побачити з квіткою у волоссі, у літньому одязі та з посмішкою на обличчі. Фото з теперішнього часу Джамала відтворила у дзеркалі, де вона також стоїть у повний зріст у спідниці та футболці.

Вікторія Білан

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 4
фото: Іnstagram.com/vikki.bilan

Акторка Вікторія Білан також долучилася до челенджу та опублікувала своє фото, де їй декілька років. На світлині зірка тримає на руках цуценя. Водночас на новому фото доросла Білан показалася на прем'єрі фільму.

Тетяна Песик

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 5
фото: Іnstagram.com/tanet_pesyk

Акторка та комікеса Тетяна Песик показала своє фото з раннього дитинства. На ньому вона зображена в перші роки життя. Вона одягнена у в'язаний одяг та шапочку. На свіжому фото доросла Песик позує на березі річки у спідниці, сорочці та на підборах.

Laud

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 6
фото: Іnstagram.com/laud_vk

Український співак Laud також взяв участь у флешмобі та показав, як виглядав у дитячому віці. На фото він трохи насуплено дивиться, а на його плечах видніється дитячий наплічник.

Слава Дьомін

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 7
фото: Іnstagram.com/slavademin_official

Блогер та інтерв'юер Слава Дьомін теж виставив своє дитяче фото. На ньому він має темне волосся та одягнений у вишиванку. На новому фото інфлюенсер позує на тлі дерева з лимонами та посміхається на камеру.

Анатолій Анатоліч

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 8
фото: Іnstagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий Анатолій Анатоліч показав фото з ранніх років свого життя. На ньому зірка ще малюк: він дивиться у камеру, стиснувши губи, та позує з великими навушниками на голові.

Анатолій Анатоліч вирішив креативно поставитися до цього челенджу та відтворив своє дитяче фото й показався зі схожими навушниками, однак у нинішньому віці.

Соломія Вітвіцька

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 9
фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча Соломія Вітвіцька теж виставила сторис, де показала архівне фото. На ньому майбутня журналістка має довгий чубчик та уважно дивиться в об'єктив.

Катерина Усик

Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото фото 10
фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина теж показала фото з особистого архіву. Вона опублікувала чорно-біле фото, де зображена в дитячі роки. Також дружина спортсмена показала нинішнє фото, де можна побачити, як вона схожа на себе маленьку.

Нагадамо, торік у своїх соцмережах представники українського шоу-бізнесу ділилися архівними фото з дитинства. Не оминули вони й тему 1 вересня. «Главком» показував, якими були зірки за шкільними партами, і який вигляд мають зараз.

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Теги: діти співачка фото телеведуча акторка шоубіз

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