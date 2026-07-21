«Стояв зі мною на сцені Євробачення». Руслана повідомила про втрату найближчого друга

Олександр Гарбарчук разом із Русланою виборов першу перемогу для України на Євробаченні

Уночі на 21 липня помер соліст ТанцТеатру «Життя», заслужений артист України Олександр Гарбарчук. Про це повідомила подруга артиста, співачка Руслана Лижичко, передає «Главком».

Олександр Гарбарчук пішов із життя після тривалої боротьби зі складною хворобою – раком шлунку. «Сьогодні вночі не стало мого найближчого друга… І це момент, який дуже важко пережити. Від нас пішов наш Сашко Гарбарчук… Жодні слова не в змозі описати, що він для мене значить. Друг, з яким ми об’їздили весь світ, з яким ми дали сотні, якщо не тисячі концертів, який стояв зі мною на сцені Євробачення…» – написала Руслана.

фото: Ruslana Lyzhychko /Facebook

Артист свого часу був у команді Руслани, з якою вона здобула першу для України перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення». Співачка пригадала, яким був її найкращий друг, та висловила співчуття його родині.

Олександр Гарбарчук на сцені Євробачення з Русланою (ліворуч від неї) фото з відкритих джерел

«Справжній, безмежний, веселий, щирий, талановитий, патріотичний, драйвовий, натхненний – таким був і таким назавжди залишиться у наших серцях. Біль такий, що зараз важко навіть дихати. Я співчуваю дружині Наді, дітям, брату і всій родині… Це непоправна втрата для всіх нас, для балету ТанцТеатру «Життя». Повірити у те, що сталося, і прийняти це розум поки відмовляється. Але одне я знаю точно: Сашко завжди буде у моєму серці. Я завжди уявлятиму його поруч на сцені…» – зазначила зірка.

Олександр Гарбарчук разом із Русланою виступав на Євробаченні у 2004 році фото: Ruslana Lyzhychko /Facebook

Як відомо, Олександр Гарбарчук роками боровся з хворобою. Колеги завжди підтримували його та збирали кошти на лікування артиста. Олександр Гарбарчук був солістом балету «Життя», з яким Руслана Лижичко виступала на сцені Євробачення у 2004 році з номером «Дикі танці» та здобула перемогу.

До слова, цьогоріч Руслана виступила на сцені 70-го ювілейного конкурсу Євробачення. Зірк взяла участь у святковому виступі учасників та переможців Євробачення за попередні роки.