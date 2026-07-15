Хюррем із «Величного століття» зізналася у любові Росії

Мер'єм Узерлі подарували російський шоколад «Альонка»

Зірка серіалу «Величне століття», акторка турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі зізналася в любові до Росії. Вона розповіла про своє захоплення Москвою в інтервʼю російському блогеру Аleko. Про це пише «Главком».

Мер'єм Узерлі на початку свого інтервʼю привіталася російською мовою та заявила, як обожнює столицю країни-агресорки. «Москва така прекрасна, я її обожнюю», – сказала акторка.

Також акторка отримала подарунок від російського блогера, а згодом спробувала прочитати напис на упаковці цукерок російською мовою. За словами зірки, вона вивчала її ще у школі, тож трохи памʼятає алфавіт, однак зрозуміти зміст тексту вона так і не змогла.

Мер'єм Узерлі подарували російські солодощі фото: скриншот із відео

Водночас акторка заявила, що любить Москву та російську мову. До слова блогер на забув подарувати акторці російський шоколад «Альонка» та інші вітчизняні солодощі, від яких Узерлі була в захваті.

фото: скриншот із відео

«Я вже майже все забула. Мені дуже шкода, бо я люблю російську мову, Москву і Росію. Я можу читати російською, але, на жаль, нічого не розумію», – висловилася зірка «Величного століття».

Мер'єм Узерлі зіграла Хюррем у серіалі «Величне століття» фото з відритих джерел

Як відомо, Мер'єм Узерлі не висловлюється про війну РФ в Україні. Вона, навпаки, співпрацює з Росією. У 2022 році вона знялася для обкладинки російського журналу Hello!. Імʼя Узерлі неодноразово згадують у ЗМІ поруч із Росією, адже вона часто висловлює свою прихильність до РФ.

Нагадаємо, популярна турецька акторка Ханде Ерчел знову опинилася у вирі гучного скандалу та критики. Вже вдруге за рік акторка приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму. У мережі українців обурила позиція акторки, а росіяни засипали її компліментами та зізнаннями у коханні.