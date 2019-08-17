За что мы любим Андрея Кузьменко: «Шанс», «Шейканемо», книги, Злой Зеник и «Пающие трусы»

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17 августа, украинскому музыканту, лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко могло бы исполниться 51

Андрей Кузьменко родился в городе Самбор Львовской области в семье учительницы музыки и инженера. В детстве Андрей мечтал стать водителем мусоровоза, затем - врачом-неврологом. Музыкой начал заниматься с 8-го класса, когда семья переехала в Новояворовск. Ходил в музыкальную школу, играл на фортепиано.

Он окончил стоматологический факультет Львовского мединститута, однако все больше увлекался музыкой, в частности панком.

Телеведущий

В течение длительного времени Кузьма был ведущим популярных телепрограмм «Шанс» и «Шейканемо». Масштабную популярность Андрей получил именно после «Шанса». Там его увидела вся Украина - и он превратился в суперзвезду.

«Откровенно говоря, без Кузьмы не было бы никакого «Шанса» вообще. Эта передача потеряла бы смысл собственного существования», - говорил в одном из интервью Владимир Бебешко.

А разве вам не хотелось стать героем программы «Шейканемо» и попробовать за 200 минут потратить 10 000 гривен? Так, в 2006 году это было сложной задачей, но существуй передача сейчас, то Кузьма бы каждую неделю объявлял победителя.

youtube.com

Успех таких проектов, как «Шанс», «Шейканемо» и «Горячая семерка» во многом обязан свойствам Кузьмы быть понятным широкой аудитории - быть своим.

Писатель

В 2006 году Кузьменко проявил себя как писатель после издания собственной книги-автобиографии «Я, Победа и Берлин», которая несколько раз переиздавалась.

Кроме того, в его библиографию входят: «Город, в котором не ходят деньги» (2006), «Я, Паштет и Армия» (2014), «Я, Шоник и Шпицберген» (2015), «Стихи» (2016), «Кюри, Крым и Я» (неоконченная).

Кроме того, он был членом жюри литературной премии «Книга года».

http://oksanaefchytaye.blogspot.com

В 2015 году издательство Фолио віпустило последнюю книгу Андрея Кузьменко «Я, Паштет и армия».

Эта книга является рассказом о армейском друге Кузьмы Паштете (Сергее Павлове), который попал в армию из-за проблем с деканом в университете, где Сергей был кандидатом биологических наук.

Музыкант

Всю жизнь Кузьмы тесно связано с группой «Скрябин». Группа появилась в далеком 89-м. Впервые выступила в военной части 1991 года.

К какому жанру отнести музыку Скрябина? Однозначно ответить невозможно, но уверенностью можно утверждать: за свою историю группа играла синти-поп, постпанк, техно, нью-романтик и поп-рок.

«Критики на протяжении существования группы так и не смогли отнести творчество группы к какому-то конкретному течению. На фестивалях нам вручали награды за лучшую альтернативную, лучшую поп и рок-группу», - говорил Андрей.

Продюсер

В 2008 году Андрей решает, что держать одну группу на себе — мало, и создает новый проект под названием «Поющие трусы», а в 2009 году помогает раскручивать Dzidzio.

В самом начале Андрей представил Dzidzio на М1 в «Минстерстве премьер». Вторым шагом было представление группы на «Новой волне».

Успех Dzidzio принесло исполнение песни «Старые фотографии» группы «Скрябин». Следующим хитом группы стала песня «Ялта», слова и музыку для которой написал Андрей Кузьменко.

Андрей также написал и подарил ребятам песни «Голые девушки», «Гопа-гопа» и «Маршрутка».

В таком направлении они и работали, чем очень радовали публику целой страны.

«Вот я останавливаю Андрея и говорю: «Кузьма, а что нужно делать, чтобы тебя люди любили?» Он ответил: «Просто напиши хорошую песню и искренне спой ее для людей», - вспомнил Дзидзьо.

К созданию откровенно стебной группы «Поющие трусы» Андрея Кузьменко подтолкнуло невероятное количество девичьих групп на украинской и российской эстраде, которые отличаются не столько вокальными или артистическими данными, сколько эффектной внешностью и откровенным нарядом.

В тот момент у Кузьменко уже был готов текст первой песни группы, «Пающие труси», которую он планировал исполнить сам, однако решил, что интереснее будет, если данную песню споют сами девушки.

Кузьма называл этот проект своим alter ego. Считал, что такие песни, как «Сауна» и «Кровать продюсера» - это смешная правда о шоу-бизнесе.

А сам Кузьма выступал на дискотеках как «Голый DJ». Под этим псевдонимом он выполнял в основном электронные ремиксы на песни из репертуара группы.

Также история знает как минимум два хулиганские и предельно неформатные проекты с участием Кузьмы. В 1999 году в свет выходит альбом «ВАФLEE или печенье в клеточку» под загадочным вывеской «Спатанка» и со знакомым голосом на вокале. Он может удивить засильем мата в текстах о «шишечке», эмиграции и на другие темы на грани фола.

discogs.com

Музыкальный дебош Кузьма продолжил в 2012 году, в проекте «Zлий Rепер Zеник». Ненормативная ирония переросла в нетолерантный сарказм, а похмельный синдром «Спатанка» вылился в художественный жест ненависти ко всем вокруг.