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    Шоу-биз

    Злата Огневич показала свое истинное лицо(фото)

    • Розсилка
    Злата Огневич показала свое истинное лицо(фото)
    instagram.com/zlata.ognevich

    Певица Злата Огневич опубликовала фото, на котором она расслабляется после насыщенных гастролей

    Сейчас артистка отдыхает в Карпатах. На днях она опубликовала селфи без макияжа на своей странице в Instagram.

    «Мое расписание на сегодня: 1. Спать 2. Спаааать. 3. Попробовать что-то вкусное. 4. Немного почитать. 5. Спать. Как вам такое расписание? Может, что-то добавить?» — написала певица.

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    instagram.com/zlata.ognevich

    «Ты прекрасная, Златочка», «Какая вы милая», «Мечта», — написали фолловеры Златы в комментарии под постом.

    Огневич проводит отпуск на эко-курорте «Хутір Тихий», который находится в селе Сергии в Черновицкой обалсти. Певица отдыхает на природе и катается на лошадях.

    Для комфорта на отдыхе певица выбрала вышитое платье от Vita Kin.

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    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich

    В этом году помимо знаковых платьев и блуз с объемными рукавами и вышивкой, в летней коллекции этого бренда появились лаконичные модели, украшенные аппликацией с этническими мотивами.

    Вдохновившись причудливыми орнаментами и ремесленным наследием народов Африки и Средней Азии, украинский дизайнер вплела красочные узоры и абстрактные формы в канву легковесной льняной ткани, традиционно используемой для изделий бренда.

    Джерело: style.nv.ua

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