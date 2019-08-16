Злата Огневич показала свое истинное лицо(фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич опубликовала фото, на котором она расслабляется после насыщенных гастролей

Сейчас артистка отдыхает в Карпатах. На днях она опубликовала селфи без макияжа на своей странице в Instagram.

«Мое расписание на сегодня: 1. Спать 2. Спаааать. 3. Попробовать что-то вкусное. 4. Немного почитать. 5. Спать. Как вам такое расписание? Может, что-то добавить?» — написала певица.

instagram.com/zlata.ognevich

«Ты прекрасная, Златочка», «Какая вы милая», «Мечта», — написали фолловеры Златы в комментарии под постом.

Огневич проводит отпуск на эко-курорте «Хутір Тихий», который находится в селе Сергии в Черновицкой обалсти. Певица отдыхает на природе и катается на лошадях.

Для комфорта на отдыхе певица выбрала вышитое платье от Vita Kin.

В этом году помимо знаковых платьев и блуз с объемными рукавами и вышивкой, в летней коллекции этого бренда появились лаконичные модели, украшенные аппликацией с этническими мотивами.

Вдохновившись причудливыми орнаментами и ремесленным наследием народов Африки и Средней Азии, украинский дизайнер вплела красочные узоры и абстрактные формы в канву легковесной льняной ткани, традиционно используемой для изделий бренда.

Джерело: style.nv.ua