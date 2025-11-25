«Я боялася члена». Даша Малахова розказала, чому зустрічалася з дівчиною

Донька засновника театру на Подолі Віталія Малахова зізналася, що перебувала в одностатевих стосунках майже рік

Українська актриса театру та кіно та телеведуча Даша Малахова публічно зізналася, чому раніше зустрічалася із жінками. Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Даши Малахової, у 17 років вона рік зустрічалася з дівчиною, тому що боялася стосунків із чоловіком. «Я боялася члена, мені здається. Тому я собі придумала, що краще буду з дівчиною зустрічатися», – відверто висловилася телеведуча.

Даша Малахова розповіла, що перші інтимні стосунки вона мала саме з жінкою, з якою зустрілася майже рік. Вона додала, що ці стосунки нагадували їй дружбу, однак з партнеркою вони жили та «спали» разом. Проте фізіологічного задоволення акторка не отримувала у цих стосунках.

Також Слава Дьомін нагадав та запитав у акторки, чи дійсно в неї були ще одні одностатеві стосунки. Проте Даша Малахова заперечила, відповівши, що ці відносини не можна назвати стосунками закоханої пари. «В мене були досвіди, але це не стосунки. Були партнери, якісь рандомні. Ну з кимось там поцілувалася», – розповіла Даша Малахова.

Раніше «Главком» розповідав про те, що акторка Театру на Подолі Даша Малахова вступилась за свого колегу Костянтина Темляка, якого фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила у домашньому насильстві, а також у тому, що він нібито надсилав 15-річній дівчині, нині співачці Manita, повідомлення сексуального характеру.

Малахова звинуватила ЗМІ та тих, хто виступає проти Темляка, в тому ті «перевзулися», та наголосила, що святих людей не буває. Також вона навела приклад з власного життя, розповівши, що була у стосунках як жертвою, так і аб’юзером.

Нагадаємо, як Даша Малахова вигадала історію про військовослужбовця, який в одному з київських магазинів нібито їв руками оселедця з діжки. За його словами, він відвідав магазин, про який розповідала Малахова, аби розпитати у менеджера про цю ситуацію та почути іншу думку про подію. Олександр Бащук з'ясував, що на одязі чоловіка, якого Малахова ідентифікувала як військового, не було жодних шевронів.