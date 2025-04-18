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Україну накрила Біликоманія. Люди переспівують хіти артистки, яка відзначає 55-річчя (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українці переспівують пісні Ірини Білик
колаж: glavcom.ua

Хіти Ірини Білик отримали нове звучання

Ювілей Народної артистки Ірини Білик надихнув музикантів на креативні інтерпретації її пісень – від бандури до електроніки. «Главком» зібрав добірку переспівів хітів артистки, як з'явилися у мережі за останній тиждень.

Музикантка Лідія здивувала ніжним виконанням пісні «Не цілуй», акомпануючи собі на бандурі. Її відео зібрало кілька сотень вподобань, а слухачі назвали спів «проникливим».

Музикантка переспівала пісню «Не цілуй»

Оригінальна пісня «Не цілуй» побачила світ у 2011 році. Це чуттєвий трек Ірини Білик спільно із гуртом «ТІК». Автором пісні є фронтмен групи Віктор Бронюк.

«Не цілуй»/Ірина Білик та «ТІК»

Андрій Чуб виклав на YouTube живе виконання пісні «Хочу», яке виконав гурт з трьох чоловіків. Один з учасників співав і грав на гітарі, другий – на барабанах, а третій додав особливого звучання баяном.

Музиканти переспівали хіт «Пригадай»

Пісня «Хочу» Ірини Білик стала хітом у середині 1990-х. Згодом двоє друзів артистки, діджеї Dj Mishukoff та Casual Man, записали танцювальну версію треку.

«Пригадай»/Ірина Білик

Сучасне електронне звучання отримала пісня «Одинокая». Музикант перетворив її на ремікс із бітом і танцювальною атмосферою. Автор дав композиції нове життя у клубному форматі.

Музикант дав пісні «Одинокая» нове звучання

Пісня Білик «Одинокая» стала одним з найбільших хітів з її альбому «Фарби» 1997 року. Композиція є ліричною баладою про нерозділену любов. У 2000-х ця пісня зазвучала також польською (Nie dziś). Сама Білик до 25-річчя хіта перезаписала його у новому аранжуванні.

«Одинокая»/Ірина Білик

Зокрема, співак Володимир Дантес переспівав відому композицію Ірини Білик «Одинокая». «Дуже давно помітив, багато пісень «жіночих» у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, зʼявляється той хто ображає або навпаки вперше хто розуміє і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати «Одинокая». Я обожнюю її. Думаю, ви відчуєте це», – казав артист.

«Одинокая»/Володимир Дантес

Як відомо, 6 квітня, Ірина Білик святкувала свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів. «Главком» розповідав про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.

Нагадаємо, Ірина Білик провела серію ювілейних концертів у Києві. Усі три дні виступів у Палаці «Україна» – повний sold out. Тому охочі придбати квитки перед концертом змушені були повертатися ні з чим, а перекупи залишилися без роботи.

Зокрема, ректор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського Максим Тимошенко зробив несподівану й зворушливу пропозицію руки та серця відомій українській співачці Ірині Білик.

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Теги: Ірина Білик кавер

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