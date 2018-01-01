На дне океана археологи обнаружили древние пирамиды

Специалисты считают, что это - остатки древней цивилизации, известной, как Атлантида

В ходе масштабного исследования аргентинские археологи отыскали на дне Тихого океана гигантскую пирамиду. При поиске они активно пользовались онлайн-приложением Google Earth. Один из участников исследования утверждает, что загадочная находка могла быть творением жителей затерянной Атлантиды. Специалист изучил спутниковые изображения океанического



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Пирамида под водой

Специалисты считают, что это - остатки древней цивилизации, известной, как Атлантида

В ходе масштабного исследования аргентинские археологи отыскали на дне Тихого океана гигантскую пирамиду. При поиске они активно пользовались онлайн-приложением Google Earth.

Один из участников исследования утверждает, что загадочная находка могла быть творением жителей затерянной Атлантиды. Специалист изучил спутниковые изображения океанического пространства и пришел к выводу, что сооружение имеет длину около 18 метров.

Уфолог по имени Скотт Уоринг придерживается мнения о том, что тихоокенская пирамида – создание внеземных существ. Эксперт считает, что возведение такого масштаба сооружения не под силу людям, вполне вероятно, что на погребенной под водой земле могли жить существа, обладающие огромной силой и интеллектом.

Напомним, ранее сообщалось, что была раскрыта тайна египетских пирамид. Стороны пирамиды Хеопса и других сооружений в Гизе расходятся под почти идеальным прямым углом, совпадающим с углом между линиями запад-восток и север-юг. Отклонение составляет одну пятнадцатую градуса. Ученые предполагали, что этого удалось добиться благодаря таким астрономическим измерениям, как отслеживание положения Полярной звезды на небосводе или теней от Солнца на поверхности, однако точный метод оставался неизвестным.

Джерело: Сегодня