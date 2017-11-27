Появилось видео, как Илья Кива ест руками в ресторане на Бали
- Сьогодні, 10:16
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Советник главы МВД очяень проголодался после тренировки
Журналисты сняли, как советник главы МВД Илья Кива ест руками во время отдыха на Бали. После этого представители прессы обратились к нему за подтверждением, действительно ли он появляется в этом ролике. На что он ответил: «Да, это я. Руками вкуснее».
При этом он уточнил, что ел руками, так как был голоден после тренировки, а официант не успела принести ему приборы.
По словам очевидцев, он поселился в этом отеле еще до Нового года. «Это Бали и сняли это сегодня, 15 января. Он был с белой девушкой и встречал здесь Новый год», – говорит очевидец.
Однако сам Кива сообщил прессе, что уехал отдыхать после Нового года и всего на 10 дней. Когда журналисты поинтересовались у него, откуда он взял деньги на отдых в экзотических странах, то он ответил, что отдых планирует заранее.
«Кто пьет, кто курит, а я путешествую, есть у меня такой грех, поэтому заранее бронирую и покупаю билеты. А когда делаешь это с умом, получается не очень и дорого», - рассказывает советник главы МВД.
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Джерело: ТСН