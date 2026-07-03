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На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС, загинула людина (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС, загинула людина (фото)
У Кам’янському районі пошкоджена АЗС та автомобілі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зранку росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині 13 людей постраждали, одна особа загинула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вночі ворог атакував Кривий Ріг. Сім людей постраждали, двох із них госпіталізували до лікарні. Пошкоджене підприємство, заклади освіти, багатоквартирні будинки, магазин та автомобілі», – йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС, загинула людина (фото) фото 1

Рятувальники зазначили, що зранку росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення, виникла пожежа.

Через обстріли Шахтарської громади Синельниківського району постраждали троє людей. Пошкоджений транспортний засіб. Водночас у Кам’янському районі пошкоджена АЗС та автомобілі.

На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС, загинула людина (фото) фото 2

Також у Нікопольському районі пошкоджений житловий будинок та господарські споруди.

Нагадаємо, російська терористична армія від ночі чотири рази атакувала автозаправні станції на Сумщині.

Зауважимо, що у прифронтовій Сумській області напрацювали спеціальний механізм для стабільного забезпечення регіону нафтопродуктами в умовах постійних ворожих ударів. Одним із ключових рішень стало спрощення бюрократичних процедур для оперативного розгортання тимчасових мобільних автозаправних станцій.

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Теги: ДСНС війна АЗС Дніпропетровщина

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