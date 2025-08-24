Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото)
фото: tiktok.com/@anastasiia.in.usa

Друзі України у США пройшли маршем на знак підтримки 

Сьогодні, 24 серпня вулицями Нью-Йорка пройшов яскравий марш, присвячений Дню Незалежності України. Про це стало відомо з відеорепортажу українки, яка три роки мешкає у Нью-Йорку, пише «Главком».

Учасники маршу несли українські прапори, тримали патріотичні плакати, вигукували гасла та співали пісень. Найчастіше лунало: «Разом нас багато – нас не подолати».

У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото) фото 1
У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото) фото 2
У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото) фото 3
У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото) фото 4
У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото) фото 5

Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив вдячність низці світових лідерів за їхні привітання та підтримку. У своїх зверненнях він підкреслив важливість міжнародної солідарності у боротьбі за мир і свободу.

Також президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. 

Як відомо, глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня. 

Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру.

Читайте також:

Теги: США День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мелоні підтвердила важливість продовження роботи з США для досягнення миру
Мелоні побачила «промінчик надії» у переговорах Трампа та Путіна
18 серпня, 16:48
Зеленський і Трамп мають зустрітися сьогодні, 18 серпня
Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times
18 серпня, 08:59
Чоловіки у США намагаються влаштовувати тривалі побачення
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів
17 серпня, 01:30
Трамп та Лукашенко мали розмову телефоном
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним
15 серпня, 17:38
Учасники акції вимагають змінити риторику зустрічі президентів США та Росії
«Ні обміну територіями!» У Києві біля посольства США проходить мирна акція протесту (фото)
15 серпня, 13:25
Трамп може скасувати американські санкції проти російської авіаційної галузі
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph
13 серпня, 22:16
Пекін хоче поступок з боку США у мікрочіповій війні
Торгове перемир’я. Газета FT дізналася, чого хоче Китай від США
10 серпня, 12:40
Трамп змінив риторику щодо Китаю
Трамп пішов на поступки Китаю на тлі майбутньої торгівельної угоди – Washington Post
31 липня, 10:15
Грем: Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом
Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем
28 липня, 20:20

Соціум

У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото)
У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото)
Літак із російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів
Літак із російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів
ГУР: у Росії уражено Сизранський нафтопереробний завод
ГУР: у Росії уражено Сизранський нафтопереробний завод
В Єревані російський винищувач врізався у стовп
В Єревані російський винищувач врізався у стовп
Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа
Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа
Глобальний поштовий колапс: США спровокували кризу з відправленнями посилок
Глобальний поштовий колапс: США спровокували кризу з відправленнями посилок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
65K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
8562
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
6830
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
4083
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua