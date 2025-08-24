У Нью-Йорку пройшов марш до Дня Незалежності України (фото)

Друзі України у США пройшли маршем на знак підтримки

Сьогодні, 24 серпня вулицями Нью-Йорка пройшов яскравий марш, присвячений Дню Незалежності України. Про це стало відомо з відеорепортажу українки, яка три роки мешкає у Нью-Йорку, пише «Главком».

Учасники маршу несли українські прапори, тримали патріотичні плакати, вигукували гасла та співали пісень. Найчастіше лунало: «Разом нас багато – нас не подолати».

Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив вдячність низці світових лідерів за їхні привітання та підтримку. У своїх зверненнях він підкреслив важливість міжнародної солідарності у боротьбі за мир і свободу.

Також президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі.

Як відомо, глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня.

Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру.