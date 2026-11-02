Всі чемпіони Формули-1

Андреа Кімі Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував у сезоні-2026 після третього місця на Гран-прі Мексики. Про це повідомляє «Главком».

Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Антонеллі набрав 380 очок цьогоріч. До свого активу він записав девять перемог і впродовж нинішнього сезону 15 разів зійшов на подіум.

Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1. Дебютний сезон-2025 він завершив сьомим. Представник «Мерседеса» став чемпіоном уперше з 2020 року.

Отже, італієць вписав своє ім'я в історію та увійшов до переліку легендарних пілот, які зуміли стати чемпіонами Формули-1.

Усі чемпіони Формули-1

Сезон Чемпіон Команда пілота Двигун Поули Перемоги Подіуми Очки 1950 Ніно Фаріна Альфа Ромео Альфа Ромео 2 3 3 30 1951 Хуан Мануель Фанхіо Альфа Ромео Альфа Ромео 4 3 5 31 1952 Альберто Аскарі Феррарі Феррарі 5 6 6 36 1953 Альберто Аскарі Феррарі Феррарі 6 5 5 34.5 1954 Хуан Мануель Фанхіо Мазераті / Мерседес Мазераті / Мерседес 5 6 7 42 1955 Хуан Мануель Фанхіо Мерседес Мерседес 3 4 5 40 1956 Хуан Мануель Фанхіо Феррарі Феррарі 6 3 5 30 1957 Хуан Мануель Фанхіо Мазераті Мазераті 4 4 6 40 1958 Майк Хоторн Феррарі Феррарі 4 1 7 42 1959 Джек Бребем Купер Клімакс 1 2 5 31 1960 Джек Бребем Купер Клімакс 3 5 5 43 1961 Філ Хілл Феррарі Феррарі 5 2 6 34 1962 Грем Гілл БРМ БРМ 1 4 4 42 1963 Джим Кларк Лотус Клімакс 7 7 9 54 1964 Джон Сертіс Феррарі Феррарі 2 2 6 40 1965 Джим Кларк Лотус Клімакс 6 6 6 54 1966 Джек Бребем Бребем Репко 3 4 5 42 1967 Денні Гальм Бребем Репко 0 2 8 51 1968 Грем Гілл Лотус Форд 2 3 6 48 1969 Джекі Стюарт Матра Форд 2 6 12 63 1970 Йогенат Ріндт Лотус Форд 3 5 5 45 1971 Джекі Стюарт Тіррелл Форд 6 6 7 62 1972 Емерсон Фіттіпальді Лотус Форд 3 5 8 61 1973 Джекі Стюарт Тіррелл Форд 3 5 8 71 1974 Емерсон Фіттіпальді Макларен Форд 2 3 7 55 1975 Нікі Лауда Феррарі Феррарі 9 5 8 64.5 1976 Джеймс Гант Макларен Форд 8 6 8 69 1977 Нікі Лауда Феррарі Феррарі 2 3 10 72 1978 Маріо Андретті Лотус Форд 8 6 8 64 1979 Джоді Шектер Феррарі Феррарі 1 3 6 51 1980 Алан Джонс Вільямс Форд 3 5 10 67 1981 Нельсон Піке Бребем Форд 4 3 7 50 1982 Кке Росберг Вільямс Форд 1 1 6 44 1983 Нельсон Піке Бребем БМВ 1 3 8 59 1984 Нікі Лауда Макларен МЕГ 0 5 9 72 1985 Ален Прост Макларен МЕГ 2 5 11 73 1986 Ален Прост Макларен МЕГ 1 4 11 72 1987 Нельсон Піке Вільямс Хонда 4 3 11 73 1988 Айртон Сенна Макларен Хонда 13 8 11 90 1989 Ален Прост Макларен Хонда 2 4 11 76 1990 Айртон Сенна Макларен Хонда 10 6 11 78 1991 Айртон Сенна Макларен Хонда 8 7 12 96 1992 Найджел Менселл Вільямс Рено 14 9 12 108 1993 Ален Прост Вільямс Рено 13 7 12 99 1994 Міхаель Шумахер Бенеттон Форд 6 8 10 92 1995 Міхаель Шумахер Бенеттон Рено 4 9 11 102 1996 Деймон Гілл Вільямс Рено 9 8 10 97 1997 Жак Вільнев Вільямс Рено 10 7 8 81 1998 Міка Гаккінен Макларен Мерседес 9 8 11 100 1999 Міка Гаккінен Макларен Мерседес 11 5 10 76 2000 Міхаель Шумахер Феррарі Феррарі 9 9 12 108 2001 Міхаель Шумахер Феррарі Феррарі 11 9 14 123 2002 Міхаель Шумахер Феррарі Феррарі 7 11 17 144 2003 Міхаель Шумахер Феррарі Феррарі 5 6 8 93 2004 Міхаель Шумахер Феррарі Феррарі 8 13 15 148 2005 Фернандо Алонсо Рено Рено 6 7 15 133 2006 Фернандо Алонсо Рено Рено 6 7 14 134 2007 Кімі Ряйкконен Феррарі Феррарі 3 6 12 110 2008 Льюїс Гемілтон Макларен Мерседес 7 5 10 98 2009 Дженсон Баттон Браун Мерседес 4 6 9 95 2010 Себастьян Феттель Ред Булл Рено 10 5 10 256 2011 Себастьян Феттель Ред Булл Рено 15 11 17 392 2012 Себастьян Феттель Ред Булл Рено 6 5 10 281 2013 Себастьян Феттель Ред Булл Рено 9 13 16 397 2014 Льюїс Гемілтон Мерседес Мерседес 7 11 16 384 2015 Льюїс Гемілтон Мерседес Мерседес 11 10 17 381 2016 Ніко Росберг Мерседес Мерседес 8 9 16 385 2017 Льюїс Гемілтон Мерседес Мерседес 11 9 13 363 2018 Льюїс Гемілтон Мерседес Мерседес 11 11 17 408 2019 Льюїс Гемілтон Мерседес Мерседес 5 11 17 413 2020 Льюїс Гемілтон Мерседес Мерседес 10 11 14 347 2021 Макс Ферстаппен Ред Булл Хонда 10 10 18 395.5 2022 Макс Ферстаппен Ред Булл РБТ 7 15 17 454 2023 Макс Ферстаппен Ред Булл Хонда РБТХ 12 19 21 575 2024 Макс Ферстаппен Ред Булл Хонда РБТХ 8 9 14 429 2025 Ландо Норріс Мерседес Мерседес 7 7 18 423 2026 Андреа Кімі Антонеллі Мерседес Мерседес – – – –

Головні зірки в історії Формули-1

За всю історію Формули-1 рекордсменами за кількістю титулів є Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон, кожен із яких здобував звання чемпіона світу сім разів.

Шумахер домінував у середині 1990-х та на початку 2000-х років, встановивши епоху абсолютного успіху з командою «Феррарі», тоді як Гемілтон переписав більшість рекордів за кількістю перемог і поулів під час золотої ери «Мерседес».

Наступну сходинку посідає легендарний аргентинець Хуан Мануель Фанхіо, який здобув п'ять чемпіонських титулів у 1950-х роках, виступаючи за чотири різні команди. Серед сучасних пілотів можна виокремити Макса Ферстаппена, який разом із Аленом Простом та Себастьяном Феттелем має у своєму доробку чотири золотих сезони.

Нагадаємо, пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі продовжить виступи під 12-м номером у сезоні-2027.