Всі чемпіони Формули-1
Андреа Кімі Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1
Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував у сезоні-2026 після третього місця на Гран-прі Мексики. Про це повідомляє «Главком».
Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Антонеллі набрав 380 очок цьогоріч. До свого активу він записав девять перемог і впродовж нинішнього сезону 15 разів зійшов на подіум.
Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1. Дебютний сезон-2025 він завершив сьомим. Представник «Мерседеса» став чемпіоном уперше з 2020 року.
Отже, італієць вписав своє ім'я в історію та увійшов до переліку легендарних пілот, які зуміли стати чемпіонами Формули-1.
Усі чемпіони Формули-1
|Сезон
|Чемпіон
|Команда пілота
|Двигун
|Поули
|Перемоги
|Подіуми
|Очки
|1950
|Ніно Фаріна
|Альфа Ромео
|Альфа Ромео
|2
|3
|3
|30
|1951
|Хуан Мануель Фанхіо
|Альфа Ромео
|Альфа Ромео
|4
|3
|5
|31
|1952
|Альберто Аскарі
|Феррарі
|Феррарі
|5
|6
|6
|36
|1953
|Альберто Аскарі
|Феррарі
|Феррарі
|6
|5
|5
|34.5
|1954
|Хуан Мануель Фанхіо
|Мазераті / Мерседес
|Мазераті / Мерседес
|5
|6
|7
|42
|1955
|Хуан Мануель Фанхіо
|Мерседес
|Мерседес
|3
|4
|5
|40
|1956
|Хуан Мануель Фанхіо
|Феррарі
|Феррарі
|6
|3
|5
|30
|1957
|Хуан Мануель Фанхіо
|Мазераті
|Мазераті
|4
|4
|6
|40
|1958
|Майк Хоторн
|Феррарі
|Феррарі
|4
|1
|7
|42
|1959
|Джек Бребем
|Купер
|Клімакс
|1
|2
|5
|31
|1960
|Джек Бребем
|Купер
|Клімакс
|3
|5
|5
|43
|1961
|Філ Хілл
|Феррарі
|Феррарі
|5
|2
|6
|34
|1962
|Грем Гілл
|БРМ
|БРМ
|1
|4
|4
|42
|1963
|Джим Кларк
|Лотус
|Клімакс
|7
|7
|9
|54
|1964
|Джон Сертіс
|Феррарі
|Феррарі
|2
|2
|6
|40
|1965
|Джим Кларк
|Лотус
|Клімакс
|6
|6
|6
|54
|1966
|Джек Бребем
|Бребем
|Репко
|3
|4
|5
|42
|1967
|Денні Гальм
|Бребем
|Репко
|0
|2
|8
|51
|1968
|Грем Гілл
|Лотус
|Форд
|2
|3
|6
|48
|1969
|Джекі Стюарт
|Матра
|Форд
|2
|6
|12
|63
|1970
|Йогенат Ріндт
|Лотус
|Форд
|3
|5
|5
|45
|1971
|Джекі Стюарт
|Тіррелл
|Форд
|6
|6
|7
|62
|1972
|Емерсон Фіттіпальді
|Лотус
|Форд
|3
|5
|8
|61
|1973
|Джекі Стюарт
|Тіррелл
|Форд
|3
|5
|8
|71
|1974
|Емерсон Фіттіпальді
|Макларен
|Форд
|2
|3
|7
|55
|1975
|Нікі Лауда
|Феррарі
|Феррарі
|9
|5
|8
|64.5
|1976
|Джеймс Гант
|Макларен
|Форд
|8
|6
|8
|69
|1977
|Нікі Лауда
|Феррарі
|Феррарі
|2
|3
|10
|72
|1978
|Маріо Андретті
|Лотус
|Форд
|8
|6
|8
|64
|1979
|Джоді Шектер
|Феррарі
|Феррарі
|1
|3
|6
|51
|1980
|Алан Джонс
|Вільямс
|Форд
|3
|5
|10
|67
|1981
|Нельсон Піке
|Бребем
|Форд
|4
|3
|7
|50
|1982
|Кке Росберг
|Вільямс
|Форд
|1
|1
|6
|44
|1983
|Нельсон Піке
|Бребем
|БМВ
|1
|3
|8
|59
|1984
|Нікі Лауда
|Макларен
|МЕГ
|0
|5
|9
|72
|1985
|Ален Прост
|Макларен
|МЕГ
|2
|5
|11
|73
|1986
|Ален Прост
|Макларен
|МЕГ
|1
|4
|11
|72
|1987
|Нельсон Піке
|Вільямс
|Хонда
|4
|3
|11
|73
|1988
|Айртон Сенна
|Макларен
|Хонда
|13
|8
|11
|90
|1989
|Ален Прост
|Макларен
|Хонда
|2
|4
|11
|76
|1990
|Айртон Сенна
|Макларен
|Хонда
|10
|6
|11
|78
|1991
|Айртон Сенна
|Макларен
|Хонда
|8
|7
|12
|96
|1992
|Найджел Менселл
|Вільямс
|Рено
|14
|9
|12
|108
|1993
|Ален Прост
|Вільямс
|Рено
|13
|7
|12
|99
|1994
|Міхаель Шумахер
|Бенеттон
|Форд
|6
|8
|10
|92
|1995
|Міхаель Шумахер
|Бенеттон
|Рено
|4
|9
|11
|102
|1996
|Деймон Гілл
|Вільямс
|Рено
|9
|8
|10
|97
|1997
|Жак Вільнев
|Вільямс
|Рено
|10
|7
|8
|81
|1998
|Міка Гаккінен
|Макларен
|Мерседес
|9
|8
|11
|100
|1999
|Міка Гаккінен
|Макларен
|Мерседес
|11
|5
|10
|76
|2000
|Міхаель Шумахер
|Феррарі
|Феррарі
|9
|9
|12
|108
|2001
|Міхаель Шумахер
|Феррарі
|Феррарі
|11
|9
|14
|123
|2002
|Міхаель Шумахер
|Феррарі
|Феррарі
|7
|11
|17
|144
|2003
|Міхаель Шумахер
|Феррарі
|Феррарі
|5
|6
|8
|93
|2004
|Міхаель Шумахер
|Феррарі
|Феррарі
|8
|13
|15
|148
|2005
|Фернандо Алонсо
|Рено
|Рено
|6
|7
|15
|133
|2006
|Фернандо Алонсо
|Рено
|Рено
|6
|7
|14
|134
|2007
|Кімі Ряйкконен
|Феррарі
|Феррарі
|3
|6
|12
|110
|2008
|Льюїс Гемілтон
|Макларен
|Мерседес
|7
|5
|10
|98
|2009
|Дженсон Баттон
|Браун
|Мерседес
|4
|6
|9
|95
|2010
|Себастьян Феттель
|Ред Булл
|Рено
|10
|5
|10
|256
|2011
|Себастьян Феттель
|Ред Булл
|Рено
|15
|11
|17
|392
|2012
|Себастьян Феттель
|Ред Булл
|Рено
|6
|5
|10
|281
|2013
|Себастьян Феттель
|Ред Булл
|Рено
|9
|13
|16
|397
|2014
|Льюїс Гемілтон
|Мерседес
|Мерседес
|7
|11
|16
|384
|2015
|Льюїс Гемілтон
|Мерседес
|Мерседес
|11
|10
|17
|381
|2016
|Ніко Росберг
|Мерседес
|Мерседес
|8
|9
|16
|385
|2017
|Льюїс Гемілтон
|Мерседес
|Мерседес
|11
|9
|13
|363
|2018
|Льюїс Гемілтон
|Мерседес
|Мерседес
|11
|11
|17
|408
|2019
|Льюїс Гемілтон
|Мерседес
|Мерседес
|5
|11
|17
|413
|2020
|Льюїс Гемілтон
|Мерседес
|Мерседес
|10
|11
|14
|347
|2021
|Макс Ферстаппен
|Ред Булл
|Хонда
|10
|10
|18
|395.5
|2022
|Макс Ферстаппен
|Ред Булл
|РБТ
|7
|15
|17
|454
|2023
|Макс Ферстаппен
|Ред Булл
|Хонда РБТХ
|12
|19
|21
|575
|2024
|Макс Ферстаппен
|Ред Булл
|Хонда РБТХ
|8
|9
|14
|429
|2025
|Ландо Норріс
|Мерседес
|Мерседес
|7
|7
|18
|423
|2026
|Андреа Кімі Антонеллі
|Мерседес
|Мерседес
|–
|–
|–
|–
Головні зірки в історії Формули-1
За всю історію Формули-1 рекордсменами за кількістю титулів є Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон, кожен із яких здобував звання чемпіона світу сім разів.
Шумахер домінував у середині 1990-х та на початку 2000-х років, встановивши епоху абсолютного успіху з командою «Феррарі», тоді як Гемілтон переписав більшість рекордів за кількістю перемог і поулів під час золотої ери «Мерседес».
Наступну сходинку посідає легендарний аргентинець Хуан Мануель Фанхіо, який здобув п'ять чемпіонських титулів у 1950-х роках, виступаючи за чотири різні команди. Серед сучасних пілотів можна виокремити Макса Ферстаппена, який разом із Аленом Простом та Себастьяном Феттелем має у своєму доробку чотири золотих сезони.
Нагадаємо, пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі продовжить виступи під 12-м номером у сезоні-2027.
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