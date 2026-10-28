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Максим Шульга дебютував за «Реал» у Євролізі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Максим Шульга дебютував за «Реал» у Євролізі
У матчі проти «Басконії» Шульга зіграв 5 хвилин

Шульга допоміг «Реалу» перемогти «Басконію»

Захисник збірної України з баскетболу Максим Шульга дебютував за «Реал» у Євролізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У матчі проти «Басконії», який «Реал» виграв 104:86, Шульга зіграв 5 хвилин, очок не набрав (0/1 двоочкові, 0/1 триочкові), віддав 2 передачі при 1 втраті та 2 фолах.

У матчі Кубка Литви «Таураге» програв «Гаргждаю» 78:81. Андрій Войналович за майже 15 хвилин набрав 4 очки (2/5 двоочкові, 0/1 триочкові), 4 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 1 втраті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Максим Шульга баскетбол Євроліга

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