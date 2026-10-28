У матчі проти «Басконії» Шульга зіграв 5 хвилин

Шульга допоміг «Реалу» перемогти «Басконію»

Захисник збірної України з баскетболу Максим Шульга дебютував за «Реал» у Євролізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У матчі проти «Басконії», який «Реал» виграв 104:86, Шульга зіграв 5 хвилин, очок не набрав (0/1 двоочкові, 0/1 триочкові), віддав 2 передачі при 1 втраті та 2 фолах.

У матчі Кубка Литви «Таураге» програв «Гаргждаю» 78:81. Андрій Войналович за майже 15 хвилин набрав 4 очки (2/5 двоочкові, 0/1 триочкові), 4 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 1 втраті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).