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Леброн Джеймс визначився з новим клубом: уклав контракт на два роки

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Леброн Джеймс визначився з новим клубом: уклав контракт на два роки
Леброн Джеймс залишає «Лейкерс» і наступні два сезони гратиме за «Філадельфію»
фото: Х

Легенда НБА повертається в Огайо

Легендарний американський баскетболіст Леброн Джеймс офіційно оголосив про перехід в «Філадельфію Севенті Сіксерс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі баскетболіста.

Сторони уклали дворічний контракт із зарплатою у 8 млн доларів. Перед сезоном-2027/28 Леброн може скористатися опцією гравця, щоб вийти на ринок вільних агентів.

«Я думав, що все скінчилося, коли сезон завершився. Я не був готовий це оголосити, і я знав, що мені потрібен деякий час, щоб дійсно вирішити, але я був цілком упевнений, що зіграв свою останню гру. Я був чесним на тій останній прес-конференції, коли сказав, що мені потрібно подивитися на себе і вирішити, чи я все ще люблю цю гру. Я все ще щиро люблю цю гру, і в мене є ще що дати.

Останні кілька тижнів справді були особливими. Я ніколи не міг не мати жодного уявлення, що робити, і приділяти реальний час просто на роздуми. Я провів неймовірні кілька місяців з усіма людьми, яких люблю, намагаючись розібратися в усьому. Це моє останнє рішення. Я не йду за грошима. Я не йду за сім’єю. За що я насправді граю на цьому етапі?

Я все ще хочу жертвувати. Я все ще хочу працювати. Я все ще хочу наполегливо трудитися. Я все ще хочу змагатися, перемагати і мати шанс відчути смак ще одного чемпіонства. Я вірю, що можу допомогти зробити «Філадельфію Севенті Сіксерс» чемпіонською командою, і я так радий запалити нову фан-базу та розпочати цю неймовірну подорож востаннє. Дякую, Лос-Анджелесе. Маямі я назавжди любитиму, а Північно-Східна Огайо завжди буде домом!», – написав Леброн Джеймс.

У своєму 22-му регулярному сезоні в НБА Леброн Джеймс у середньому набирав у складі «Лейкерс» 20,9 очка, 6,1 підбирання та 7,2 передачі за матч, реалізовуючи 51,5% кидків з гри. У плейоф йому вдалося збільшити свої показники до 23,2 очок, 6,7 підбирань та 7,3 передач з 45,9% реалізації.

«Севенті Сіксерс» – четверта команда в кар'єрі Джеймса. Він виступав за «Клівленд» (2003-2010, 2014-2018), «Маямі» (2010-2014) та «Лейкерс» (2018-2026). Леброн за кар'єру вигравав чемпіонство чотири рази (2012,2013, 2016, 2020). Ще шість разів його команди поступалися в фіналах.

Джеймс володіє низкою рекордів НБА. Зокрема, він лідер за кількістю набраних очок у регулярних сезонах, плейоф, лідер за потрапляннями на Матч зірок і в символічні збірні сезону.

Нагадаємо, офіційний YouTube-канал «Маямі Хіт» помилково опублікував анонс презентаційної пресконференції Леброна Джеймса, яка запланована на 27 липня, коли він має офіційно стати гравцем клубу.

Клуб опублікував анонс трансляції під назвою «Презентаційна пресконференція Леброна Джеймса | 27 липня 2026 року». Публікацію швидко видалили, однак скриншоти встигли поширитися в соціальних мережах і викликали хвилю чуток про можливе повернення зіркового форварда до Флориди.

Теги: баскетбол Леброн Джеймс

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