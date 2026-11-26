Збірна України з баскетболу готується до важливих матчів відбору на Чемпіонат світу 2027 року. Одним із найдосвідченіших гравців команди є Денис Лукашов, який отримав виклик на листопадове ігрове вікно, попри відсутність клубної практики.

Перед матчем із Португалією «Главкому», який працює на місці подій, вдалося поспілкуватися з гравцем збірної. У розмові він розповів про обставини свого повернення до національної команди, труднощі з підтриманням ігрової форми без клубу та сильні сторони найближчого суперника.

Ви один із найдосвідченіших гравців національної збірної. Коли ви для себе відчули, що стали одним зі стовпів команди?

Ви маєте на увазі загальну силу команди чи саме мою особисту роль?

Саме вашу роль.

Я вже багато років приїжджаю до національної збірної. Ніколи не вважав себе якимось лідером, але завжди був важливою частиною команди. Я віддаю максимум у кожному матчі, незалежно від того, проти кого ми граємо. Думаю лише про перемогу – це єдине, що мене по-справжньому стосується. Тому ще з першого дня, коли я вийшов на майданчик у складі національної збірної, відчував відповідальність. І за ці 17-18 років нічого не змінилося.

А якщо говорити про команду загалом?

Звичайно, були різні періоди: як хороші, так і не дуже. Але особливо цього літа я відчув, що в нас є енергія та бажання. Ми були ніби голодними до перемог, і це відчувалося на майданчику. Не можу сказати, що саме змінилося, але я відчував величезну енергію та прагнення перемагати будь-якого суперника.

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Вас викликали на це ігрове вікно після травми Андрія Войналовича. Чи підтримували ви контакт з Айнарсом Багатскісом до цього та як відбувався процес вашого залучення до збірної?

Так, звичайно. Ми завжди підтримуємо контакт із нашим менеджером. Також мені телефонував Айнарс. Це було приблизно за місяць до початку зборів. Він запитав, чи знайшов я вже команду. Я відповів, що поки ні, але продовжую пошуки.

Тоді він натякнув, що, можливо, не зможе викликати мене на це ігрове вікно, адже йому потрібні гравці, які виступають за клуби та отримують стабільний ігровий час. Приблизно за тиждень мені ще раз зателефонували й запитали, чи щось змінилося. Я відповів, що, на жаль, ні. Тоді сказали, що чекатимуть, поки я знайду команду, адже тренер на мене розраховує.

А вже в п'ятницю після обіду зателефонував Айнарс і запитав, чи маю бажання допомогти збірній, якщо це буде потрібно. Я відповів, що так. Сказав, що тримаю форму, приїду і намагатимуся зробити все, що в моїх силах. Неважливо, скільки ігрового часу отримаю – п'ять, десять чи двадцять хвилин. Робитиму все, що від мене залежить, заради перемоги.

Минулого сезону ви виступали за латвійський клуб «Ригас Зеллі», за який зараз грає Іван Ткаченко. Чому ваша співпраця завершилася?

Насправді, мені важко відповісти. Минулого сезону в нас була непогана команда, але цього року там змінився насамперед головний тренер, а також завдання на сезон. Зараз клуб виступає в єврокубках. Прийшов новий наставник, який формував команду відповідно до власного бачення. Так сталося, що мені не запропонували продовжити співпрацю. Це все, що можу сказати.

Зараз ви залишаєтеся без клубу. Наскільки складно в таких умовах підтримувати фізичну форму?

Там, де я зараз проживаю зі своєю родиною, маю можливість тренуватися або на вулиці, або в тренажерному залі. Трохи складніше з баскетбольним майданчиком та ігровою практикою. На жаль, саме цього зараз найбільше бракує. Тому і не можу однозначно сказати, наскільки добре готовий до матчів.

Наостанок поговоримо про завтрашнього суперника – збірну Португалії. Думаю, ви пам'ятаєте цю команду за відбором на Євробаскет, коли в одному матчі португальці перемогли нас, а в іншому ми взяли реванш. Які особливості їхньої гри можете відзначити?

Я вважаю, що в них немає дуже сильних індивідуальних гравців. Мабуть, лише Вільямс вирізняється на тлі інших. Він бере на себе багато важливих рішень і почувається справжнім лідером команди. Водночас варто враховувати, що в літніх ігрових вікнах до збірної приєднувалися й інші гравці, зокрема Нееміас Кета.

Проте португальці дуже вмотивовані, мають велике бажання та вже тривалий час грають разом. Нам не потрібно думати про те, що ми перемогли їх минулого разу, адже та гра нічого не вирішувала. Ми виграли, але зараз потрібно забути про той результат і налаштовуватися на максимально сильного суперника.

Ми знаємо, що Португалія вже перемагала Іспанію та Грецію, дає бій усім суперникам і здобуває перемоги. На Чемпіонаті Європи вони також мали дуже пристойний вигляд. Тому ми повинні серйозно налаштуватися на цей матч.

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