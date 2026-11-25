Анатолій Трубін став основним воротарем лісабонської «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на A Bola.

Український кіпер відтепер виступатиме в Прімейрі. Натомість його конкурент Самуел Соареш гратиме в кубкових турнірах. Таке рішення керманич «орлів» Марку Сілва нібито ухвалив після минулого туру національної першості.

Тоді «Бенфіка» здобула непросту перемогу над «Ештрелою Амадорою» (3:2). Тренерський штаб залишився розчарованим виступом Соареша. Зате Трубін останнім часом не давав підстав сумніватися у власній профпридатності.

Українець розпочав сезон у статусі основного воротаря. Проте, в серпні португальський воротар відвоював місце в старті. Як наслідок, Трубін виступав у Лізі Європи, Кубку ліги та Кубку Португалії (вісім матчів, сім пропущених м'ячів).

У графіку «Бенфіки» в прийдешні дні заплановані два поєдинки. 26 листопада «орли» протистоятимуть «Вікторії» з чеського Пльзеня в основному раунді Ліги Європи. Натомість 30 листопада португальський гранд зустрінеться з «Фамаліканом» у Прімейрі.

До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. «Синьо-жовті» вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.