УЄФА призначила зіркового арбітра на матч «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Кріс Кавана став арбітром ФІФА в 2019 році

Рефері щойно відпрацював у центральному матчі туру англійської Прем'єр-ліги

Поєдинок основного раунду Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» і афінським АЕКом відсудить бригада арбітрів із Великої Британії на чолі з Крісом Каваною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

41-річному англійцю допоможуть співвітчизники-лайнсмени Ден Кук та Іен Гуссін. Четвертий арбітр – англійський суддя Сем Барротт. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть англієць Стюарт Аттвелл і шотландський арбітр Ендрю Даллас.

Кавана лише вдруге перетнеться з українською командою. У 2024 році він працював у матчі збірної України. Тоді «синьо-жовті» розійшлися миром із Грузією (1:1) у Лізі націй. Англійський рефері показав у тому поєдинку чотири жовті картки.

Минулої неділі Кавані відсудив центральний матч туру АПЛ. «Ліверпуль» під пильним оком арбітра приймав «Манчестер Сіті». У другому таймі суддя вилучив хавбека мерсисайдців Гравенберха, а «містяни» після цього забили три м'ячі без відповіді.

Матч «Шахтар» – АЕК відбудеться у середу, 14 жовтня. Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж». У стартовому турі грецький гранд переграв австрійський ЛАСК (1:0).

До слова, днями «Шахтар» із голами з дистанції розгромив «Верес» із Рівного в УПЛ. М'ячі за «гірників» забили хавбек Педріньйо, а також оборонці Матвієнко та Педро Енріке. Рівняни грали вдесятьох через вилучення півзахисника Барана.

До слова, нещодавно «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. «Гірники» повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.