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«Бенфіка» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Бенфіка» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи
«Орли» стартували в турнірі з перемоги
фото: ФК «Бенфіка»

Історичні гранди зустрінуться в столиці Португалії

Сьогодні, 15 жовтня 2026 року, лісабонська «Бенфіка» на стадіоні «Да Луж» прийме шотландський «Селтік» у поєдинку другого туру основного раунду Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Бенфіка» – «Селтік»

Шанси португальського гранда на 13:40 15 жовтня виглядають переконливішими, стверджують букмекери GGBET. На потенційну перемогу «орлів» закладено коефіцієнт 1,23. Натомість ймовірну звитягу «кельтів» оцінено кефом 11,50. На підсумкову нічию запропоновано бал 7,30. Тим часом на виїзний успіх «Селтіка» (1:0) виставлено коефіцієнт 24,00. Зате на тотал більше 3,5 закладено кеф 1,87.

Передматчевий стан команд

«Бенфіка» на старті основного раунду переграла італійський «Мілан» (2:0) на виїзді. Голи оформили нападники Лукебакіо та Каміньскі. А в першому після міжнародної паузи турі португальської Прімейри підопічні Марку Сілви здолали «Віторію» з Гімарайнша. Забиті м'ячі до свого активу записали оборонець Даль і хавбек Судаков.

Натомість «Селтік» на початку загального етапу турніру програв угорському «Ференцварошу» (1:3). Єдиним голом відзначився півзахисник Баур. А минулої неділі команда Мартіна О'Ніла (2:0) перемогла «Мазервелл» у чемпіонаті Шотландії. Забиті м'ячі оформили нападники Дуран і Нюгрен.

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Орієнтовні склади команд

«Бенфіка»: Трубін – Ба, Араужу, Лангле, Ель-Керуані – Аурснес, Пальїнья – Лукебакіо, Ечеверрі, Судаков – Павлідіс

«Селтік»: Сінісало – Донован, Маррей, Скейлс, Тірні – Макгрегор, Баур – Хассан, Нюгрен, Тунекті – Гег

Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли вісім поєдинків. Перевага на боці португальського гранда – чотири перемоги проти трьох. Лише один матч завершився нічиєю.

Раніше команди перетиналися винятково в Кубку чемпіонів. Останнє побачення там датоване сезоном 2012/13, коли сильнішою виявилася «Бенфіка» (0:0, 2:1). Найкращий бомбардир протистояння – ексфорвард «Селтіка» Міллер (два голи).

Де дивитися матч «Бенфіка» – «Селтік»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: футбол Ліга Європи ФК Бенфіка ФК «Селтік»

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