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Тренер «Бенфіки» визначився з роллю Анатолія Трубіна у команді

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер «Бенфіки» визначився з роллю Анатолія Трубіна у команді
Анатолій Трубін приєднався до «Бенфіки» влітку 2023 року
фото: Instagram Анатолія Трубіна

Українець продовжить бути другим номером команди

Українець Анатолій Трубін продовжить залишатись другим номером «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Correio da Manha.

Головний тренер команди Марко Сілва вирішив і надалі випускати Самуеля Соареша на матчі чемпіонату Португалії, натомість лідер збірної України буде виходити на поле у Ліги Європи та у інших турнірах.

Цього сезону Анатолій Трубін провів три матчі на клубному рівні, два з них стали сухими. Також він провів один матч за збірну України, він також став сухим.

«Бенфіка» у емпіонаті Португалії йде на другому місці, маючи у своєму активі 16 очок. КОманда марко Сілви відстає від лідируючого «Порту» на п'ять очок.

У Лізі Європи «Бенфіка» стартувала з перемоги над «Міланом» на «Сан-Сіро» (0:2).

Раніше «Манчестер Сіті» прокоментував звинувачення АПЛ у порушенні фінансових правил ліги.

До слова, фіни розгорнули антилукашенківський банер на грі Ліги націй з Білоруссю, матч завершився нульовою нічиєю.

Теги: Анатолій Трубін ФК Бенфіка

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