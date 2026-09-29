Тренер «Бенфіки» визначився з роллю Анатолія Трубіна у команді

Анатолій Трубін приєднався до «Бенфіки» влітку 2023 року

Українець продовжить бути другим номером команди

Українець Анатолій Трубін продовжить залишатись другим номером «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Correio da Manha.

Головний тренер команди Марко Сілва вирішив і надалі випускати Самуеля Соареша на матчі чемпіонату Португалії, натомість лідер збірної України буде виходити на поле у Ліги Європи та у інших турнірах.

Цього сезону Анатолій Трубін провів три матчі на клубному рівні, два з них стали сухими. Також він провів один матч за збірну України, він також став сухим.

«Бенфіка» у емпіонаті Португалії йде на другому місці, маючи у своєму активі 16 очок. КОманда марко Сілви відстає від лідируючого «Порту» на п'ять очок.

У Лізі Європи «Бенфіка» стартувала з перемоги над «Міланом» на «Сан-Сіро» (0:2).

Раніше «Манчестер Сіті» прокоментував звинувачення АПЛ у порушенні фінансових правил ліги.

До слова, фіни розгорнули антилукашенківський банер на грі Ліги націй з Білоруссю, матч завершився нульовою нічиєю.