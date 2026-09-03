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«Манчестер Сіті» віддав «Бенфіці» конкурента для Судакова

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Сіті» віддав «Бенфіці» конкурента для Судакова
Клаудіо Ечеверрі конкуруватиме з Георгієм Судаковим
фото: ФК «Бенфіка»

Португальський гранд оформив перехід чергового «нового Мессі»

Півзахисник збірної Аргентини Клаудіо Ечеверрі змінив англійський «Манчестер Сіті» на лісабонську «Бенфіку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Орли» орендували атакувального хавбека до кінця сезону. Сторони також передбачили в угоді опцію викупу. У разі повноцінного переходу аргентинець підпише з португальським грандом контракт до літа 2031 року.

Ечеверрі приєднався до «містян» 1 січня 2025-го. Проте, закріпитися в лавах манкуніанців він не зумів. На цей момент півзахисник провів лише три поєдинки за «Манчестер Сіті» (один гол). Натомість новачок «орлів» двічі їздив в оренди – до леверкузенського «Баєра» та іспанської «Жирони».

У минулому сезоні Ечеверрі провів 28 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один м'яч і дві результативні передачі. Також за плечима нового конкурента українця Георгія Судакова чотири поєдинки в збірній Аргентини, в яких той оформив один гол.

До слова, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик змінив клубну прописку в межах Лондона. «Челсі» відпустив вінгера в «Тоттенгем» на правах оренди. Угода розрахована на весь сезон 2026/27.

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Теги: ФК Бенфіка ФК Манчестер Сіті АПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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